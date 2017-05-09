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Место проведения ЧМ-2026 могут объявить в Москве в июне 2018-го

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Страну или страны, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2026 года, могут объявить в Москве во время 68-го конгресса Международной федерации футбола (ФИФА), который пройдет 12-13 июня 2018 года.

«На основе правил, определенных советом, администрация ФИФА должна установить выборную процедуру, в которой смогут принять участие только страны Африки, Океании, Южной Америки, а также Северной и Центральной Америки (так как действует правило ротации континентов, не позволяющее одной конфедерации принимать турниры чаще, чем раз в 12 лет). Чемпионат мира 2018 года пройдет в Европе (Россия), а 2022 года - в Азии (Катар). Заявки от претендентов на ЧМ-2026 должны быть поданы до 11 августа 2017 года, а страна-организатор будет выбрана на 68-м конгрессе, - говорится в пресс-релизе ФИФА. - Если 68-й конгресс не сделает выбор из имеющихся заявок, то доступ к процессу получат Европа и Азия. При этом конфедерация, уже выдвинувшая свои страны, будет исключена из выборного процесса. В таком случае решение будет принято на конгрессе 2020 года».

Сейчас о своем намерении принять ЧМ-2026 коллективно заявили три страны - США, Канада и Мексика.

Напомним, что на чемпионате мира 2026 года впервые выступят 48 сборных.

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