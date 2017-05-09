Место проведения ЧМ-2026 могут объявить в Москве в июне 2018-го
Страну или страны, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2026
года, могут объявить в Москве во время 68-го конгресса Международной федерации
футбола (ФИФА), который пройдет 12-13 июня 2018 года.
«На основе правил, определенных советом, администрация ФИФА должна
установить выборную процедуру, в которой смогут принять участие только страны
Африки, Океании, Южной Америки, а также Северной и Центральной Америки (так как
действует правило ротации континентов, не позволяющее одной конфедерации
принимать турниры чаще, чем раз в 12 лет). Чемпионат мира 2018 года пройдет в
Европе (Россия), а 2022 года - в Азии (Катар). Заявки от претендентов на
ЧМ-2026 должны быть поданы до 11 августа 2017 года, а страна-организатор будет
выбрана на 68-м конгрессе, - говорится в пресс-релизе ФИФА. - Если 68-й
конгресс не сделает выбор из имеющихся заявок, то доступ к процессу получат
Европа и Азия. При этом конфедерация, уже выдвинувшая свои страны, будет
исключена из выборного процесса. В таком случае решение будет принято на
конгрессе 2020 года».
Сейчас о своем намерении принять ЧМ-2026 коллективно заявили три страны
- США, Канада и Мексика.
Напомним, что на чемпионате мира 2026 года впервые выступят 48 сборных.