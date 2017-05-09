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Награду лучшему футболисту-2017 по версии ФИФА вручат 23 октября в Лондоне

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Торжественная церемония награждения лучшего игрока по итогам сезона-2016/17 по версии Международной федерации футбола (ФИФА) состоится 23 октября в Лондоне.

На протяжении шести последних лет ФИФА вручала лучшему игроку планеты «Золотой мяч» совместно с журналом France Football. Однако с 2016 года французское издание, учредившее свой приз в 1956 году, и ФИФА вновь вручают награды по отдельности.

Впервые ФИФА назвала лучшего футболиста года в 1991 году, тогда им стал немец Лотар Маттеус.

Напомним, что ранее ФИФА вручала призы по итогам календарного года.

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