Награду лучшему футболисту-2017 по версии ФИФА вручат 23 октября в Лондоне
Торжественная церемония награждения лучшего игрока по итогам
сезона-2016/17 по версии Международной федерации футбола (ФИФА) состоится 23
октября в Лондоне.
На протяжении шести последних лет ФИФА вручала лучшему игроку планеты «Золотой
мяч» совместно с журналом France Football. Однако с 2016 года французское
издание, учредившее свой приз в 1956 году, и ФИФА вновь вручают награды по
отдельности.
Впервые ФИФА назвала лучшего футболиста года в 1991 году, тогда им стал
немец Лотар Маттеус.
Напомним, что ранее ФИФА вручала призы по итогам календарного года.
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