Награду лучшему футболисту-2017 по версии ФИФА вручат 23 октября в Лондоне

Торжественная церемония награждения лучшего игрока по итогам сезона-2016/17 по версии Международной федерации футбола (ФИФА) состоится 23 октября в Лондоне.

На протяжении шести последних лет ФИФА вручала лучшему игроку планеты «Золотой мяч» совместно с журналом France Football. Однако с 2016 года французское издание, учредившее свой приз в 1956 году, и ФИФА вновь вручают награды по отдельности.

Впервые ФИФА назвала лучшего футболиста года в 1991 году, тогда им стал немец Лотар Маттеус.

Напомним, что ранее ФИФА вручала призы по итогам календарного года.