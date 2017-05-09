«Бетис» уволил главного тренера Виктора Санчеса
Руководство испанского «Бетиса» отправило в отставку главного тренера
Виктора Санчеса, сообщает официальный сайт севильской команды.
«Бетис» в минувший понедельник на выезде крупно проиграл «Леганесу» (0:4), потерпев третье поражение подряд в чемпионате Испании. В турнирной таблице «Бетис» занимает 15-е место, обезопасив себя от вылета в низший дивизион. Руководить командой в оставшихся двух играх чемпионата будет бывший футболист Алексис Трухильо.
Напомним, что Виктор Санчес возглавил «Бетис» в ноябре 2016 года. Ранее специалист работал с греческим «Олимпиакосом» и испанским «Депортиво».
Матч
Голы
Шимановски 7 (1:0 - пен.). Эль Жар 15 (2:0). Пирес 65 (3:0). Шимановски 81 (4:0).
Состав
Леганес: Эррерин, Тито, Сиовас, Инсуа, Рико, Шимановски, Тимор, Пирес (Буэно, 69), Перес, Герреро (Невес, 75), Эль Жар
Бетис: Адан, Манди, Тошка, Песселья, Мартинес (Сехудо, 61), Пардо, Мартин (Хоакин, 61), Наварро, Брашанац, Алегрия, Кастро
Предупреждения:
Тито, 44; Сиовас, 76; Невес, 90 - нет
Судья:
Даниэль Трухильо (Испания)
Место и дата
08 мая 21:45, Бутарке, Онлайн-трансляция