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«Бетис» уволил главного тренера Виктора Санчеса

Источник:  ФК «Бетис»Комментарии

Руководство испанского «Бетиса» отправило в отставку главного тренера Виктора Санчеса, сообщает официальный сайт севильской команды.

«Бетис» в минувший понедельник на выезде крупно проиграл «Леганесу» (0:4), потерпев третье поражение подряд в чемпионате Испании. В турнирной таблице «Бетис» занимает 15-е место, обезопасив себя от вылета в низший дивизион. Руководить командой в оставшихся двух играх чемпионата будет бывший футболист Алексис Трухильо.

Напомним, что Виктор Санчес возглавил «Бетис» в ноябре 2016 года. Ранее специалист работал с греческим «Олимпиакосом» и испанским «Депортиво».

Матч

Леганес - Бетис - 4:0 (2:0)

Голы

Шимановски 7 (1:0 - пен.). Эль Жар 15 (2:0). Пирес 65 (3:0). Шимановски 81 (4:0).

Состав

Леганес: Эррерин, Тито, Сиовас, Инсуа, Рико, Шимановски, Тимор, Пирес (Буэно, 69), Перес, Герреро (Невес, 75), Эль Жар

Бетис: Адан, Манди, Тошка, Песселья, Мартинес (Сехудо, 61), Пардо, Мартин (Хоакин, 61), Наварро, Брашанац, Алегрия, Кастро

Предупреждения:

Тито, 44; Сиовас, 76; Невес, 90 - нет

Судья:

Даниэль Трухильо (Испания)

Место и дата

08 мая 21:45, Бутарке, Онлайн-трансляция

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