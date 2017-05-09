«Бетис» уволил главного тренера Виктора Санчеса

Руководство испанского «Бетиса» отправило в отставку главного тренера Виктора Санчеса, сообщает официальный сайт севильской команды.

«Бетис» в минувший понедельник на выезде крупно проиграл «Леганесу» (0:4), потерпев третье поражение подряд в чемпионате Испании. В турнирной таблице «Бетис» занимает 15-е место, обезопасив себя от вылета в низший дивизион. Руководить командой в оставшихся двух играх чемпионата будет бывший футболист Алексис Трухильо.

Напомним, что Виктор Санчес возглавил «Бетис» в ноябре 2016 года. Ранее специалист работал с греческим «Олимпиакосом» и испанским «Депортиво».