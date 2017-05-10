Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск- : -Спартак-2
Футбол  Факел- : -Балтика
Футбол  Саутгемптон- : -Арсенал
Хоккей  Швейцария- : -Белоруссия
Хоккей  Финляндия- : -Словения
Футбол  Атлетико- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли отправлен в отставку

Источник:  ФК «Интер»Комментарии
Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли отправлен в отставку
Источник: Gettyimages.ru

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли и его тренерский штаб отправлены в отставку.

Причиной увольнения стала семиматчевая серия без побед. 

«Руководство команды благодарит Стефано Пиоли и его помощников за их самоотверженную и напряженную работу в клубе за эти шесть месяцев», - говорится на официальном сайте миланского клуба. 

Пиоли возглавил «Интер» в ноябре 2016 года, сменив на этом посту Франка де Бура.

За три тура до конца сезона команда из Милана с 56-ю очками занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги Европы на 9 очков.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен наставник молодежной команды Стефано Векки.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Антонио Кандрева извинился перед болельщиками «Интера» за неудачный сезонПолузащитник «Интера» Антонио Кандрева извинился перед болельщиками клуба за неудачный сезон.Агент: Верратти точно останется в «ПСЖ», нет шансов увидеть его в «Ювентусе» или «Интере»Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти в ближайшее время не покинет клуб. Об этом сообщил агент Донато Ди Кампли.«Интер» уступил «Дженоа»Матч 35-го тура чемпионата Италии между «Дженоа» и «Интером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Дженоа».«Интер» провел переговоры с РакицкимМиланский «Интер» проявляет интерес к защитнику донецкого «Шахтера» Ярославу Ракицкому.«МЮ» обозначил свою позицию по трансферу ЛинделефаЗащитник «Бенфики» Виктор Линделёф, скорее всего, покинет португальский клуб грядущим летом.«Интер» предлагает контракт Де РоссиПолузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси может перейти в «Интер». Об этом сообщают итальянские СМИ.Буллитная победа России, Балотелли забил «ПСЖ», «Наполи» обыграл «Интер». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра понедельника.«Рома» рискует вновь не сыграть в ЛЧ. Что значит победа «Наполи» над «Интером»«Рома» рискует вновь не сыграть в ЛЧ. Что значит победа «Наполи» над «Интером»«Наполи» в 34-м туре серии А выиграл в Милане у «Интера» - 1:0. «Советский спорт» рассказывает о матче.Гол Кальехона принес «Наполи» победу над «Интером»Футболисты «Наполи» переиграли миланский «Интер» (1:0) в матче 34-го тура чемпионата Италии.Букмекеры считают «Наполи» фаворитом матча с «Интером»Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 34-го тура чемпионата Италии, в которой «Интер» примет «Наполи».Шансы «Интера» на приход Конте оцениваются 50 на 50Издание Tuttosport оценивает шансы «Интера» на приглашение главного тренера «Челси» Антонио Конте как 50 на 50.«Интер» претендует на Стротмана и КрыховякаПолузащитник «Ромы» Кевин Стротман и полузащитник Гжегож Крыховяк могут начать следующий сезон в «Интере».Спаллетти стал главным претендентом на пост наставника «Интера»Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти может перебраться в Милан по окончании сезона. Об этом сообщает Football Italia.«Тоттенхэм» не собирается отпускать Алдервейрелда и готов повысить ему зарплатуРуководство и тренерский штаб «Тоттенхэма» довольны выступлением защитника Тоби Алдервейрелда.«Интер» предложил Симеоне самому назначить себе зарплату«Интер» вышел на главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне с предложением самому выдвинуть условия по зарплате, которая будет прописана в четырехлетнем контракте.«Интер» запер своих игроков на тренировочной базе из-за безвыигрышной серииКак сообщает официальный сайт «Интера», руководство миланского клуба приняло решение закрыть команду на тренировочной базе с 25 по 30 апреля в связи с неудачными выступлениями в последних матчах.«Челси» готов перебить предложение «Манчестер Юнайтед» по Перишичу«Челси» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Интера» Ивана Перишича.Стефано Пиоли: Моя команда не может играть, так как «Интер» во втором тайме матча с «Фиорентиной»Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли подвел итоги матча 33-го тура серии A с «Фиорентиной» (4:5) на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции.Мауро Икарди: Наша игра недостойна «Интера»Форвард «Интера» Мауро Икарди не смог объяснить, что произошло с командой в матче 33-го тура серии A с «Фиорентиной» (4:5) на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции.Победа «Челси», гол Тарасенко и феерия во Флоренции. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра воскресенья.
Футбол
Место проведения ЧМ-2026 могут объявить в Москве в июне 2018-го
Футбол
Защитник «Баварии» Мартинес из-за перелома ключицы досрочно завершил сезон
Футбол
Гризманн, Мбаппе и Буффон – главные соперники Роналду в борьбе за «Золотой мяч»
Хоккей
Ковальчук провел переговоры с «Нью-Джерси»
все новости
Интер
Интеркалендарьстатистика
Стефано Пиоли
Стефано Пиоливсе новости