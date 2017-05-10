Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли отправлен в отставку

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли и его тренерский штаб отправлены в отставку.

Причиной увольнения стала семиматчевая серия без побед.

«Руководство команды благодарит Стефано Пиоли и его помощников за их самоотверженную и напряженную работу в клубе за эти шесть месяцев», - говорится на официальном сайте миланского клуба.

Пиоли возглавил «Интер» в ноябре 2016 года, сменив на этом посту Франка де Бура.

За три тура до конца сезона команда из Милана с 56-ю очками занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги Европы на 9 очков.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен наставник молодежной команды Стефано Векки.