Букмекеры не видят фаворита в матче «Атлетико» - «Реал»
Букмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу полуфинала Лиги чемпионов, в которой «Атлетико» примет «Реал».
Победа команды Диего Симеоне в основное время оценивается коэффициентом 2,62, тогда как виктория «королевского клуба» идет за 2,63.
За ничью букмекеры предлагают 3,46.
Игра начнется сегодня в 21:45 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Напомним, в первой встрече подопечные Зинедина Зидана разгромили соперника со счетом 3:0.
Во вторник определился первый финалист турнира - им стал «Ювентус», в двух матчах
победивший «Монако» (2:0, 2:1).
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