Юрис Савицкис: Рад, что игроки рижского «Динамо» вносят лепту в успехи сборной Латвии
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис поделился мнением о выступлениии сборной Латвии, руководимой Бобом Хартли, на чемпионате мира.
Латвийская команда выиграла три матча подряд (у Дании, Италии и Словакии) и возглавляет группу А со 100-процентным результатом. Хартли возглавил национальную команду перед нынешним сезоном.
«Главная заслуга Хартли в том, что он заставил игроков выкладываться в каждом матче, действовать с полной самоотдачей. Этого часто не хватает «Динамо», Никогда на чемпионатах мира мы не выигрывали три матча подряд. Я также рад, что большую часть команды составляют игроки «Динамо», они вносят свою лепту в то, что что сборная так хорошо играет», - отметил Савицкис.
Матч
Италия - Латвия - 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Инсам (Траверса), 3:38 (1:0). Дзериньш (Даугавиньш, Галвиньш), 12:09 (1:1 - бол.). Дзериньш (Букартс Р.), 58:41 (1:2).
Место и дата
09 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция