Юрис Савицкис: Рад, что игроки рижского «Динамо» вносят лепту в успехи сборной Латвии

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис поделился мнением о выступлениии сборной Латвии, руководимой Бобом Хартли, на чемпионате мира.

Латвийская команда выиграла три матча подряд (у Дании, Италии и Словакии) и возглавляет группу А со 100-процентным результатом. Хартли возглавил национальную команду перед нынешним сезоном.

«Главная заслуга Хартли в том, что он заставил игроков выкладываться в каждом матче, действовать с полной самоотдачей. Этого часто не хватает «Динамо», Никогда на чемпионатах мира мы не выигрывали три матча подряд. Я также рад, что большую часть команды составляют игроки «Динамо», они вносят свою лепту в то, что что сборная так хорошо играет», - отметил Савицкис.







