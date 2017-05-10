Дани Алвес признан лучшим игроком матча «Ювентус» - «Монако»

читайте также

Джанлуиджи Буффон: Упорный труд помогает мечтам сбываться Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал победу над «Монако» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Килиан Мбаппе: Хотим вернуться в Лигу чемпионов еще более сильными Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе прокомментировал поражение от «Ювентуса» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Радамель Фалькао: Мы весь сезон сражались за «Монако» и за честь французского футбола Капитан «Монако» Радамель Фалькао прокомментировал поражение от «Ювентуса» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Массимилиано Аллегри: У нас отличные шансы на победу в Лиге чемпионов Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Монако» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Мбаппе стал самым молодым игроком, который забивал в полуфиналах Лиги чемпионов Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе, сокративший счет в ответном полуфинальном матче с «Ювентусом» (1:2), стал самым игроком игроком, который поражал ворота в этой стадии самого престижного европейского клубного турнира.

Леонарду Жардим: Мы покидаем турнир с высоко поднятой головой Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал поражение от «Ювентуса» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Букмекеры не видят фаворита в матче «Атлетико» - «Реал» Букмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу полуфинала Лиги чемпионов, в которой «Атлетико» примет «Реал».

Буффон пропустил, но не огорчился. «Ювентус» вышел в финал Лиги чемпионов «Ювентус», и в ответном полуфинале обыграв «Монако», второй раз за последние три года вышел в финал Лиги чемпионов.

«Ювентус» снова обыграл «Монако» и вышел в финал ЛЧ Футболисты итальянского «Ювентуса» обыграли «Монако» в ответном матче полуфинального противостояния Лиги чемпионов.

В интернете выложили фотографии новой формы мадридского «Реала» В следующем сезоне в дизайне формы мадридского «Реала» не произойдет кардинальных изменений, сообщает издание TodoSobreCamisetas.

Гризманн, Мбаппе и Буффон – главные соперники Роналду в борьбе за «Золотой мяч» Авторитетный журнал France Football назвал имена главных соперников нападающего сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду в борьбе за «Золотой мяч» по итогам 2017 года.

«Ювентус» – «Монако» – 2:1. Как это было В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с «Монако».

Массимо Каррера: Надеюсь, что мы не встретимся в Лиге чемпионов с «Челси» Главный тренер «Спартак» Массимо Каррера прокомментировал попадание команды в розыгрыш Лиги чемпионов на следующий сезон.

«Ювентус» - «Монако». Стартовые составы Стали известны стартовые составы итальянского «Ювентуса» и «Монако» на ответный матч полуфинального противостояния Лиги чемпионов.

Предложение «Зенита», латвийское лидерство и дело Чичеровой. Главные новости дня «Советский спорт» представляет главные новости вторника.

Джанлуиджи Буффон: Победа в ЛЧ стала бы своего рода наградой за храбрость, упрямство и тяжелую работу Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о значимости победы в Лиге чемпионов.

Борис Игнатьев: У «Монако» и «Атлетико» особых шансов на финал Лиги чемпионов нет Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что мадридский «Атлетико» и «Монако» перед ответными полуфинальными матчами не имеют шансов на выход в финал Лиги чемпионов.

Сергей Алейников: «Спартак» пришел к отправной точке, надо сделать, чтобы она не оказалась конечной Серебряный призер чемпионата Европы Сергей Алейников поделился мнением о будущем московского «Спартака».

Зобнин выложил детскую фотографию в форме «Ювентуса» Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин выложил в инстаграме свою детскую фотографию в форме «Ювентуса».