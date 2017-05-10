Дани Алвес признан лучшим игроком матча «Ювентус» - «Монако»
Защитник «Ювентуса» Дани Алвес признан лучшим игроком
ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Монако» (2:1), сообщает
официальный сайт УЕФА.
34-летний футболист на 44-й минуте встречи удвоил преимущество своей команды, ударом из-за штрафной.
Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.
Матч
Голы
Манджукич 33 (1:0). Алвес 45 (2:0). Мбаппе 69 (2:1).
Состав
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Бардзальи (Бенатиа, 85), Алвес, Алекс, Кьеллини, Хедира (Маркизио, 11), Пьянич, Дибала (Куадрадо, 54), Игуаин, Манджукич
Монако: Субашич, Эмерсон, Глик, Менди (Фабиньо, 54), Раджи, Сидибе, Моутинью, Бакайоко (Жермен, 78), Силва (Лемар, 70), Мбаппе, Фалькао
Предупреждения:
Бонуччи, 73; Манджукич, 90 - Фалькао, 40; Менди, 51
Судья:
Бьорн Куйперс (Голландия)
Место и дата
09 мая 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция