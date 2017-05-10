Леонарду Жардим: Мы покидаем турнир с высоко поднятой головой

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал поражение от «Ювентуса» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Одна из команд была крайне опытной, другая - молодой. Мы рады этому полуфиналу, а я очень горжусь своими игроками. Они отдали все силы и могли добыть сегодня ничью.

Мы покидаем турнир с высоко поднятой головой. Сфокусируемся теперь на чемпионате Франции», - приводит слова Жардима официальный сайт УЕФА.

Напомним, «Ювентус» по сумме двух встреч (4:1) вышел в финал турнира, где встретится с победителем пары «Атлетико» - «Реал».

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.