Мбаппе стал самым молодым игроком, который забивал в полуфиналах Лиги чемпионов

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе, сокративший счет в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2), стал самым игроком игроком, который поражал ворота в этой стадии самого престижного европейского клубного турнира.

На этот момент ему было 18 лет и 140 дней.

Таким образом, Мбаппе превзошел достижение нигерийского форварда «Интера» Обафеми Мартинса, который отличился в полуфинале Лиги чемпионов в 2003 году в возрасте 18 лет и 197 дней.

Всего в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Мбаппе забил шесть мячей в девяти матчах.