Мбаппе стал самым молодым игроком, который забивал в полуфиналах Лиги чемпионов
Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе, сокративший счет в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2), стал самым игроком игроком, который поражал ворота в этой стадии самого престижного европейского клубного турнира.
На этот момент ему было 18 лет и 140 дней.
Таким образом, Мбаппе превзошел достижение нигерийского форварда «Интера» Обафеми Мартинса, который отличился в полуфинале Лиги чемпионов в 2003 году в возрасте 18 лет и 197 дней.
Всего в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Мбаппе забил шесть мячей в девяти матчах.
Матч
Голы
Манджукич 33 (1:0). Алвес 45 (2:0). Мбаппе 69 (2:1).
Состав
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Бардзальи (Бенатиа, 85), Алвес, Алекс, Кьеллини, Хедира (Маркизио, 11), Пьянич, Дибала (Куадрадо, 54), Игуаин, Манджукич
Монако: Субашич, Эмерсон, Глик, Менди (Фабиньо, 54), Раджи, Сидибе, Моутинью, Бакайоко (Жермен, 78), Силва (Лемар, 70), Мбаппе, Фалькао
Предупреждения:
Бонуччи, 73; Манджукич, 90 - Фалькао, 40; Менди, 51
Судья:
Бьорн Куйперс (Голландия)
Место и дата
09 мая 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция