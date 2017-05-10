Массимилиано Аллегри: У нас отличные шансы на победу в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Монако» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Я рад за своих игроков, они заслужили выход в финал, но мы еще ничего не выиграли, а потому уже завтра нужно будет собраться, провести тренировку и обсудить это. Мне нравится тренировать, меня это успокаивает.

Что касается матча, фол на Игуаине и пропущенный мяч заставили нас задуматься о том, что игра еще не окончена.

Соглашусь с Джанлуиджи Буффоном, мы в финале и у нас отличные шансы на победу в этом турнире», - сказал Аллегри на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, «Ювентус» по сумме двух встреч (4:1) вышел в финал турнира, где встретится с победителем пары «Атлетико» - «Реал».

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.