Массимилиано Аллегри: У нас отличные шансы на победу в Лиге чемпионов
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри
прокомментировал победу над «Монако» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги
чемпионов.
«Я рад за своих игроков, они заслужили выход в финал, но мы
еще ничего не выиграли, а потому уже завтра нужно будет собраться, провести
тренировку и обсудить это. Мне нравится тренировать, меня это успокаивает.
Что касается матча, фол на Игуаине и пропущенный мяч
заставили нас задуматься о том, что игра еще не окончена.
Соглашусь с Джанлуиджи Буффоном, мы в финале и у нас
отличные шансы на победу в этом турнире», - сказал Аллегри на послематчевой
пресс-конференции.
Напомним, «Ювентус» по сумме двух встреч (4:1) вышел в финал
турнира, где встретится с победителем пары «Атлетико» - «Реал».
Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.
Матч
Голы
Манджукич 33 (1:0). Алвес 45 (2:0). Мбаппе 69 (2:1).
Состав
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Бардзальи (Бенатиа, 85), Алвес, Алекс, Кьеллини, Хедира (Маркизио, 11), Пьянич, Дибала (Куадрадо, 54), Игуаин, Манджукич
Монако: Субашич, Эмерсон, Глик, Менди (Фабиньо, 54), Раджи, Сидибе, Моутинью, Бакайоко (Жермен, 78), Силва (Лемар, 70), Мбаппе, Фалькао
Предупреждения:
Бонуччи, 73; Манджукич, 90 - Фалькао, 40; Менди, 51
Судья:
Бьорн Куйперс (Голландия)
Место и дата
09 мая 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция