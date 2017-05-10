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Димитрис Итудис: Надеюсь, наш прогресс продолжится в третьей игре с «Астаной»

Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Астаной».

«Мы прибыли в Астану и хорошо представляем, чего ожидать от хозяев. Безусловно, на своей площадке соперники играют лучше. Нам удалось добиться прогресса во втором матче как в нападении, так и в защитных действиях - пусть это и не так заметно в цифровом выражении. Надеюсь, наш прогресс продолжится и в третьей игре», - сказал Итудис.

Игра начнется сегодня в 17:00 мск. Армейцы ведут в серии со счетом 2-0.

Матч

Астана - ЦСКА

Место и дата

10 мая 17:00, СК Велотрек, Онлайн-трансляция

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