Димитрис Итудис: Надеюсь, наш прогресс продолжится в третьей игре с «Астаной»
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Астаной».
«Мы прибыли в Астану и хорошо представляем, чего ожидать от хозяев. Безусловно, на своей площадке соперники играют лучше. Нам удалось добиться прогресса во втором матче как в нападении, так и в защитных действиях - пусть это и не так заметно в цифровом выражении. Надеюсь, наш прогресс продолжится и в третьей игре», - сказал Итудис.
Игра начнется сегодня в 17:00 мск. Армейцы ведут в серии со счетом 2-0.
Матч
Место и дата
10 мая 17:00, СК Велотрек, Онлайн-трансляция
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