Димитрис Итудис: Надеюсь, наш прогресс продолжится в третьей игре с «Астаной»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Астаной».

«Мы прибыли в Астану и хорошо представляем, чего ожидать от хозяев. Безусловно, на своей площадке соперники играют лучше. Нам удалось добиться прогресса во втором матче как в нападении, так и в защитных действиях - пусть это и не так заметно в цифровом выражении. Надеюсь, наш прогресс продолжится и в третьей игре», - сказал Итудис.

Игра начнется сегодня в 17:00 мск. Армейцы ведут в серии со счетом 2-0.