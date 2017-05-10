Радамель Фалькао: Мы весь сезон сражались за «Монако» и за честь французского футбола
Капитан «Монако» Радамель Фалькао прокомментировал
поражение от «Ювентуса» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Ювентус» играл очень хорошо и воспользовался
своими шансами. Моменты были и у нас, но мы недостаточно хорошо их реализовывали.
Мы весь сезон сражались за «Монако» и за честь
французского футбола. Надеюсь, в следующем сезоне станем еще сильнее!», -
приводит слова Фалькао официальный сайт УЕФА.
Напомним, «Ювентус» по сумме двух встреч (4:1) вышел в финал
турнира, где встретится с победителем пары «Атлетико» - «Реал».
Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.
Матч
Голы
Манджукич 33 (1:0). Алвес 45 (2:0). Мбаппе 69 (2:1).
Состав
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Бардзальи (Бенатиа, 85), Алвес, Алекс, Кьеллини, Хедира (Маркизио, 11), Пьянич, Дибала (Куадрадо, 54), Игуаин, Манджукич
Монако: Субашич, Эмерсон, Глик, Менди (Фабиньо, 54), Раджи, Сидибе, Моутинью, Бакайоко (Жермен, 78), Силва (Лемар, 70), Мбаппе, Фалькао
Предупреждения:
Бонуччи, 73; Манджукич, 90 - Фалькао, 40; Менди, 51
Судья:
Бьорн Куйперс (Голландия)
Место и дата
09 мая 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция