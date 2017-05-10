Радамель Фалькао: Мы весь сезон сражались за «Монако» и за честь французского футбола

Капитан «Монако» Радамель Фалькао прокомментировал поражение от «Ювентуса» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Ювентус» играл очень хорошо и воспользовался своими шансами. Моменты были и у нас, но мы недостаточно хорошо их реализовывали.

Мы весь сезон сражались за «Монако» и за честь французского футбола. Надеюсь, в следующем сезоне станем еще сильнее!», - приводит слова Фалькао официальный сайт УЕФА.

Напомним, «Ювентус» по сумме двух встреч (4:1) вышел в финал турнира, где встретится с победителем пары «Атлетико» - «Реал».

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.