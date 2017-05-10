Килиан Мбаппе: Хотим вернуться в Лигу чемпионов еще более сильными

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе прокомментировал поражение от «Ювентуса» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Хотели доставить сопернику проблемы, но это удавалось лишь эпизодически. Увы, этого не хватило.

Но мы покидаем турнир с высоко поднятой головой. Мой гол не повлиял на результат. Честно говоря, он во многом был случайным.

Мы не можем жаловаться на то, как сложился турнир. Сражаясь с лучшими командами, мы многому научились. Хотим вернуться в Лигу чемпионов еще более сильными», - приводит слова Мбаппе официальный сайт УЕФА.

Напомним, «Ювентус» по сумме двух встреч (4:1) вышел в финал турнира, где встретится с победителем пары «Атлетико» - «Реал».

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.