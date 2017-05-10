Джанлуиджи Буффон: Упорный труд помогает мечтам сбываться

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал победу над «Монако» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Это сбылось. Было невероятно сложно даже при счете 2:0 после первой встречи. Если бы мы вышли на поле с мыслями, что дело сделано, то матч мог завершиться иначе.

Мы добрались до Кардиффа. Не могу сказать, что это была наша главная цель. Выход в финал ничего не значит, ты хочешь при этом в нем и победить.

Я сейчас счастлив и в хорошей форме. У нас прекрасная команда, а мои партнеры - просто фантастика. Именно благодаря им мы вышли в финал.

В предыдущий раз все думали, что я участвую в финале в последний раз, да и сам я так думал, что лишь подчеркивает, что упорный труд помогает мечтам сбываться».

Напомним, «Ювентус» по сумме двух встреч (4:1) вышел в финал турнира, где встретится с победителем пары «Атлетико» - «Реал».

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.