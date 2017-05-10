Джанлуиджи Буффон: Упорный труд помогает мечтам сбываться
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон
прокомментировал победу над «Монако» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги
чемпионов.
«Это сбылось. Было невероятно сложно даже при счете 2:0
после первой встречи. Если бы мы вышли на поле с мыслями, что дело сделано, то
матч мог завершиться иначе.
Мы добрались до Кардиффа. Не могу сказать, что это была наша
главная цель. Выход в финал ничего не значит, ты хочешь при этом в нем и
победить.
Я сейчас счастлив и в хорошей форме. У нас прекрасная
команда, а мои партнеры - просто фантастика. Именно благодаря им мы вышли в
финал.
В предыдущий раз все думали, что я участвую в финале в
последний раз, да и сам я так думал, что лишь подчеркивает, что упорный труд
помогает мечтам сбываться».
Напомним, «Ювентус» по сумме двух встреч (4:1) вышел в финал
турнира, где встретится с победителем пары «Атлетико» - «Реал».
Финальный матч Лиги чемпионов состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе.
Матч
Голы
Манджукич 33 (1:0). Алвес 45 (2:0). Мбаппе 69 (2:1).
Состав
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Бардзальи (Бенатиа, 85), Алвес, Алекс, Кьеллини, Хедира (Маркизио, 11), Пьянич, Дибала (Куадрадо, 54), Игуаин, Манджукич
Монако: Субашич, Эмерсон, Глик, Менди (Фабиньо, 54), Раджи, Сидибе, Моутинью, Бакайоко (Жермен, 78), Силва (Лемар, 70), Мбаппе, Фалькао
Предупреждения:
Бонуччи, 73; Манджукич, 90 - Фалькао, 40; Менди, 51
Судья:
Бьорн Куйперс (Голландия)
Место и дата
09 мая 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция