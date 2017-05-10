Промес устроил танцевальный конкурс в инстаграме (видео)
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес на своей странице в
инстаграме устроил танцевальный конкурс для болельщиков красно-белых.
«Давайте праздновать наше чемпионство. Это было незабываемо. Разместите фото или видео с хештегом #DanceLikeQuincy и вы получите шанс выиграть мою футболку с автографом. Победитель будет объявлен через неделю», - написал Промес в инстаграме.
Let's celebrate our championship. It was an unforgettable day. Post your photo or video with #DanceLikeQuincy, and you will have the chance to win my signed shirt! Winner will be announced in 1 week! ⚽🕺🏾 #QP10 #Spartak Давайте вместе отпразднуем звание чемпионов! Это был незабываемый день. Выложите фото или видео с пометкой #DanceLikeQuincy, и ты можешь выиграть подписанную мной футболку! Я объявлю победителя через одну неделю! ⚽🕺🏾 #QP10 #Spartak #спартак