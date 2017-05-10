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Владислав Игнатьев: Нужно победить «Оренбург» и показывать уверенную игру до конца чемпионата

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев подвел итоги матча с «Анжи» (0:0) в 27-м туре чемпионата России.

- В начале первого тайма создали много моментов, но не смогли их реализовать. Дальше как-то неуверенно действовали в штрафной. Во второй половине подходов уже было меньше.

- Хозяева удивили активностью во втором тайме?
- Турнирное положение «Анжи» заставляет их играть активно. Но и мы не хотели уступать после финала Кубка. «Локомотив» хорошо действовал в обороне, отсюда и 0:0.

- Как команда чувствует себя после финала?
- С точки зрения эмоций чувствуем себя нормально. Мы профессионалы и должны добиваться положительного результата в каждом матче. Нужно победить «Оренбург» и показывать уверенную игру до конца чемпионата.

Матч

Анжи - Локомотив - 0:0

Состав

Анжи: Юрченко, Паршивлюк, Фибел, Мусалов, Жиров, Тетрашвили, Хубулов (Хадарцев, 75), Эзатолахи, Кацаев, Прудников (Асильдаров, 11), Яковлев (Будковский, 71)

Локомотив: Гилерме, Михалик, Кверквелия, Денисов В., Тарасов (Баринов, 58), Фернандеш (Касаев, 70), Фарфан (Майкон, 46), Миранчук А., Игнатьев, Денисов И., Ари

Предупреждения:

Тетрашвили, 15 - Баринов, 81; Денисов И., 87; Игнатьев, 90

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

08 мая 17:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

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