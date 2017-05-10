Владислав Игнатьев: Нужно победить «Оренбург» и показывать уверенную игру до конца чемпионата

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев подвел итоги матча с «Анжи» (0:0) в 27-м туре чемпионата России.

- В начале первого тайма создали много моментов, но не смогли их реализовать. Дальше как-то неуверенно действовали в штрафной. Во второй половине подходов уже было меньше.

- Хозяева удивили активностью во втором тайме?

- Турнирное положение «Анжи» заставляет их играть активно. Но и мы не хотели уступать после финала Кубка. «Локомотив» хорошо действовал в обороне, отсюда и 0:0.

- Как команда чувствует себя после финала?

- С точки зрения эмоций чувствуем себя нормально. Мы профессионалы и должны добиваться положительного результата в каждом матче. Нужно победить «Оренбург» и показывать уверенную игру до конца чемпионата.