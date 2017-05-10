Фелипе Масса: Не думаю о том, что произойдет в следующем году
Бразильский пилот «Уильмс» Фелипе Масса не стал исключать
тот факт, что в следующем сезоне может продолжить выступать в «Формуле-1».
«Год складывается для меня успешно. Я хочу продолжать в том
же духе, но не думаю о том, что произойдет в следующем году. Посмотрим, что
случится в будущем.
Сейчас же я наслаждаюсь своими результатами. Я делаю свою
работу наилучшим образом, не чувствуя при этом прессинга.
Хороший автомобиль дает возможность достойно проезжать
гонки. Когда все складывается удачно, ты можешь показать свой максимум. Сейчас
я очень доволен своими выступлениями.
Если я буду чувствовать себя конкурентоспособным и дальше, то буду продолжать соревноваться», - сказал Масса.
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