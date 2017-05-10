Фелипе Масса: Не думаю о том, что произойдет в следующем году

Бразильский пилот «Уильмс» Фелипе Масса не стал исключать тот факт, что в следующем сезоне может продолжить выступать в «Формуле-1».

«Год складывается для меня успешно. Я хочу продолжать в том же духе, но не думаю о том, что произойдет в следующем году. Посмотрим, что случится в будущем.

Сейчас же я наслаждаюсь своими результатами. Я делаю свою работу наилучшим образом, не чувствуя при этом прессинга.

Хороший автомобиль дает возможность достойно проезжать гонки. Когда все складывается удачно, ты можешь показать свой максимум. Сейчас я очень доволен своими выступлениями.

Если я буду чувствовать себя конкурентоспособным и дальше, то буду продолжать соревноваться», - сказал Масса.