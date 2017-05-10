Марадона отказался от судебных разбирательств с разработчиком видеоигры PES 17

Бывший форвард и тренер сборной Аргентины Диего Марадона отказался от судебных разбирательств с разработчиком футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 17 компанией Konami.

В марте текущего года 56-летний экс-футболист на своей личной странице в facebook заявил, что готовится подать в суд на Konami из-за того, что те без разрешения использует его внешность в видеоигре PES 17.

Японское издательство оперативно отреагировала на этот прецедент и отправило на переговоры в Аргентину своего президента Такаюки Кубо, который лично встретился с юристами Марадоны.

Стороны договорились мирно урегулировать вопрос, также они заключили соглашение, по которому Марадона получит некую сумму денег за разрешение использовать его внешний вид, эти деньги будут направленны на развитие спорта и постройку новых полей на территории Аргентины.