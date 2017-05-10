Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск- : -Спартак-2
Футбол  Факел- : -Балтика
Футбол  Саутгемптон- : -Арсенал
Хоккей  Швейцария- : -Белоруссия
Хоккей  Финляндия- : -Словения
Футбол  Атлетико- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Марадона отказался от судебных разбирательств с разработчиком видеоигры PES 17

Источник:  SportGame.ProКомментарии

Бывший форвард и тренер сборной Аргентины Диего Марадона отказался от судебных разбирательств с разработчиком футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 17 компанией Konami.

В марте текущего года 56-летний экс-футболист на своей личной странице в facebook заявил, что готовится подать в суд на Konami из-за того, что те без разрешения использует его внешность в видеоигре PES 17.

Японское издательство оперативно отреагировала на этот прецедент и отправило на переговоры в Аргентину своего президента Такаюки Кубо, который лично встретился с юристами Марадоны.

Стороны договорились мирно урегулировать вопрос, также они заключили соглашение, по которому Марадона получит некую сумму денег за разрешение использовать его внешний вид, эти деньги будут направленны на развитие спорта и постройку новых полей на территории Аргентины.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Марадона возглавил клуб «Аль-Фуджайра» из ОАЭЗнаменитый аргентинский футболист Диего Марадона возглавил клуб из ОАЭ «Аль-Фуджайра». Об этом сообщает официальный твиттер клуба.Издатель «Советского спорта», Роналдиньо и Марадона станут гостями 67-го конгресса ФИФА10-11 мая в Манаме (Бахрейн) пройдет 67-й конгресс ФИФА, на который приглашены звезды футбола прошлых лет.Диего Марадона: Буду ли я тренером «Наполи»? Если люди захотят, то даЧемпион мира 1986 года Диего Марадона высказался о возможности возглавить «Наполи».Марек Гамшик: Я не одержим стремлением побить рекорд МарадоныПолузащитник «Наполи» Марек Гамшик ответил на вопрос, как часто он думает о том, что в ближайшее время может превзойти достижение Диего Марадоны.От Реброва и Быстрова до Анчелотти: 7 самых странных поцелуев в истории футболаОт Реброва и Быстрова до Анчелотти: 7 самых странных поцелуев в истории футболаТренеру «Баварии» пришлось оправдываться за поцелуй своего игрокаМарадона подает в суд на разработчика видеоигры Pro Evolution Soccer 17Бывший форвард и тренер сборной Аргентины Диего Марадона собирается подать в суд на японского разработчика футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 17, об этом сообщил сам футболист.Диего Марадона: Месси наказали слишком жестко. Поговорю об этом с ИнфантиноБывший форвард и тренер сборной Аргентины Диего Марадона сказал, что не поддерживает дисквалификацию на четыре матча нападающего команды Лионеля Месси. Он намерен поговорить об этом с президентом ФИФА Джанни Инфантино.Диего Марадона: На мой взгляд, Дибала находится на одном уровне с Лионелем МессиБывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона оценил уровень форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы, а также высказался о дисквалификации нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, который в матче с командой Чили (1:0) оскорблял арбитра и отказался пожать ему руку после окончания игры.Диего Марадона: Я не имею никакого отношения к дисквалификации МессиЛегендарный аргентинский футболист Диаго Марадона заверил всех в своей непричастности к наложению дисциплинарных санкций на Лионеля Месси.Марадона подает в отставку с должности посла ФИФАЛегендарный аргентинский футболист Диего Марадона больше не намерен быть послом ФИФА.Марадоне предлагают стать советником по развитию футбола в КитаеЛегендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне предлагают работу в Китае. Об этом сообщает испанское издание AS.Маурицио Сарри: Было бы хорошо, если бы Марадона поговорил с командой перед матчем с «Реалом»Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри перед первым матчем с мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов рассказал о настрое своих игроков, поделился ожиданиями от встречи, а также выразил надежду, что легендарный футболиста Диего Марадона посетит его команду перед началом игры.Зинедин Зидан: Марадона? Я больше опасаюсь тех, кто будет на полеГлавный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал об ожиданиях от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» и высказался о приезде на игру аргентинца Диего Марадоны.Марадона прилетел в Мадрид поддержать «Наполи» в матче с «Реалом»Лучший футболист мира 1986 года Диего Марадона прибыл в Мадрид, чтобы посетить матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Наполи».Марадона одобряет! В Англии забили самый скандальный гол сезона (ВИДЕО)Марадона одобряет! В Англии забили самый скандальный гол сезона (ВИДЕО)Полузащитник лондонского «Арсенала» буквально забросил мяч рукой в ворота «Халла»Как правильно праздновать голы. Чтиво на выходныеКак правильно праздновать голы. Чтиво на выходныеНиколай Яременко – о том, как правильно выполнять важный футбольный ритуал.Лионель Месси: АПЛ? Всегда говорил, что «Барселона» дала мне всеЛионель Месси: АПЛ? Всегда говорил, что «Барселона» дала мне всеЛидер «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси дал интервью изданию COACH.Марадона подтвердил, что может вернуться в «Наполи»Чемпион мира и двукратный чемпион Италии Диего Марадона подтвердил информацию о том, что ведет переговоры с «Наполи» о возвращении в клуб.Александр Шмурнов: Похоже, Марадона подвинулся чутокКомментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов не согласен с мнением бывшего форварда сборной Аргентины Диего Марадоны, который ранее заявил, что нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди должен быть седьмым по счету нападающим сборной, а не четвертым.Марадона поддержал участие 48 команд в финальных стадиях чемпионатов мираЛегендарный аргентинский футболист Диего Марадона поддержал проект увеличения количества стран-участниц чемпионатов мира.
Футбол
Букмекеры не видят фаворита в матче «Атлетико» - «Реал»
Футбол
Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли отправлен в отставку
Хоккей
Победный буллит Да Косты принес сборной Франции победу над Швейцарией
Хоккей
Сборная Словакии по буллитам уступила Дании
все новости
Диего Армандо Марадона
Диего Армандо Марадонавсе новости