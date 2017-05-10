Диего Симеоне: У нас есть свои козыри, и мы постараемся выполнить очень сложную задачу
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями
от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала».
«Мы верим в себя и в наши сильные качества. Мы не собираемся
изменять себе в этом матче. Мы знаем, на что способны. Я полностью уверен в
своих игроках и не сомневаюсь, что завтра они все сделают правильно.
Мы будем хорошо защищаться и искать свои шансы. У
«Реала» может быть лучший состав в мире, наряду с
«Барселоной» и «Баварией».
Мы гордимся, что играем на такой стадии: в полуфинале Лиги
чемпионов. Наша команда - единственная, кто не мог себе позволить дать
отдохнуть игрокам в последнем матче чемпионата.
У нас есть свои козыри, и мы постараемся выполнить очень сложную задачу. Но мы не сдадимся, пока рефери не даст финальный свисток», - приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.
Матч
Место и дата
10 мая 21:45, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция