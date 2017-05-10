Леонардо Бонуччи: Мы здорово прибавили за последние два года

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал победу над «Монако» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы здорово прибавили за последние два года. «Ювентус» уже не для кого не сюрприз. Жаль, что пропустили сегодня - потеряли концентрацию.

Гол в наши ворота давно назревал - надо усвоить урок и прибавлять. В Лиге чемпионов нельзя терять концентрацию. В противном случае наказание неминуемо», - сказал Бонуччи.