Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск- : -Спартак-2
Футбол  Факел- : -Балтика
Футбол  Саутгемптон- : -Арсенал
Хоккей  Швейцария- : -Белоруссия
Хоккей  Финляндия- : -Словения
Футбол  Атлетико- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Леонардо Бонуччи: Мы здорово прибавили за последние два года

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал победу над «Монако» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы здорово прибавили за последние два года. «Ювентус» уже не для кого не сюрприз. Жаль, что пропустили сегодня - потеряли концентрацию.

Гол в наши ворота давно назревал - надо усвоить урок и прибавлять. В Лиге чемпионов нельзя терять концентрацию. В противном случае наказание неминуемо», - сказал Бонуччи.

Матч

Ювентус - Монако - 2:1 (2:0)

Голы

Манджукич 33 (1:0). Алвес 45 (2:0). Мбаппе 69 (2:1).

Состав

Ювентус: Буффон, Бонуччи, Бардзальи (Бенатиа, 85), Алвес, Алекс, Кьеллини, Хедира (Маркизио, 11), Пьянич, Дибала (Куадрадо, 54), Игуаин, Манджукич

Монако: Субашич, Эмерсон, Глик, Менди (Фабиньо, 54), Раджи, Сидибе, Моутинью, Бакайоко (Жермен, 78), Силва (Лемар, 70), Мбаппе, Фалькао

Предупреждения:

Бонуччи, 73; Манджукич, 90 - Фалькао, 40; Менди, 51

Судья:

Бьорн Куйперс (Голландия)

Место и дата

09 мая 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Диего Симеоне: У нас есть свои козыри, и мы постараемся выполнить очень сложную задачуГлавный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала».Джанлуиджи Буффон: Упорный труд помогает мечтам сбыватьсяВратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал победу над «Монако» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.Килиан Мбаппе: Хотим вернуться в Лигу чемпионов еще более сильнымиНападающий «Монако» Килиан Мбаппе прокомментировал поражение от «Ювентуса» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.Радамель Фалькао: Мы весь сезон сражались за «Монако» и за честь французского футболаКапитан «Монако» Радамель Фалькао прокомментировал поражение от «Ювентуса» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.Массимилиано Аллегри: У нас отличные шансы на победу в Лиге чемпионовГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Монако» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.Мбаппе стал самым молодым игроком, который забивал в полуфиналах Лиги чемпионовНападающий «Монако» Килиан Мбаппе, сокративший счет в ответном полуфинальном матче с «Ювентусом» (1:2), стал самым игроком игроком, который поражал ворота в этой стадии самого престижного европейского клубного турнира.Леонарду Жардим: Мы покидаем турнир с высоко поднятой головойГлавный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал поражение от «Ювентуса» (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.Дани Алвес признан лучшим игроком матча «Ювентус» - «Монако»Дани Алвес признан лучшим игроком матча «Ювентус» - «Монако»Защитник «Ювентуса» Дани Алвес признан лучшим игроком ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Монако» (2:1), сообщает официальный сайт УЕФА.Букмекеры не видят фаворита в матче «Атлетико» - «Реал»Букмекерские конторы выставили котировки на ответную встречу полуфинала Лиги чемпионов, в которой «Атлетико» примет «Реал».Буффон пропустил, но не огорчился. «Ювентус» вышел в финал Лиги чемпионовБуффон пропустил, но не огорчился. «Ювентус» вышел в финал Лиги чемпионов«Ювентус», и в ответном полуфинале обыграв «Монако», второй раз за последние три года вышел в финал Лиги чемпионов.«Ювентус» снова обыграл «Монако» и вышел в финал ЛЧ«Ювентус» снова обыграл «Монако» и вышел в финал ЛЧФутболисты итальянского «Ювентуса» обыграли «Монако» в ответном матче полуфинального противостояния Лиги чемпионов.В интернете выложили фотографии новой формы мадридского «Реала»В следующем сезоне в дизайне формы мадридского «Реала» не произойдет кардинальных изменений, сообщает издание TodoSobreCamisetas.Гризманн, Мбаппе и Буффон – главные соперники Роналду в борьбе за «Золотой мяч»Авторитетный журнал France Football назвал имена главных соперников нападающего сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду в борьбе за «Золотой мяч» по итогам 2017 года.«Ювентус» – «Монако» – 2:1. Как это былоВ ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с «Монако».Массимо Каррера: Надеюсь, что мы не встретимся в Лиге чемпионов с «Челси»Главный тренер «Спартак» Массимо Каррера прокомментировал попадание команды в розыгрыш Лиги чемпионов на следующий сезон.«Ювентус» - «Монако». Стартовые составыСтали известны стартовые составы итальянского «Ювентуса» и «Монако» на ответный матч полуфинального противостояния Лиги чемпионов.Предложение «Зенита», латвийское лидерство и дело Чичеровой. Главные новости дняПредложение «Зенита», латвийское лидерство и дело Чичеровой. Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости вторника.Джанлуиджи Буффон: Победа в ЛЧ стала бы своего рода наградой за храбрость, упрямство и тяжелую работуГолкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о значимости победы в Лиге чемпионов.Борис Игнатьев: У «Монако» и «Атлетико» особых шансов на финал Лиги чемпионов нетБывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что мадридский «Атлетико» и «Монако» перед ответными полуфинальными матчами не имеют шансов на выход в финал Лиги чемпионов.Сергей Алейников: «Спартак» пришел к отправной точке, надо сделать, чтобы она не оказалась конечнойСеребряный призер чемпионата Европы Сергей Алейников поделился мнением о будущем московского «Спартака».
Футбол
Букмекеры не видят фаворита в матче «Атлетико» - «Реал»
Футбол
Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли отправлен в отставку
Хоккей
Победный буллит Да Косты принес сборной Франции победу над Швейцарией
Хоккей
Сборная Словакии по буллитам уступила Дании
все новости
Монако
Монакокалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Леонардо Бонуччи
Леонардо Бонуччивсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости