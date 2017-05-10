Леонардо Бонуччи: Мы здорово прибавили за последние два года
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал
победу над «Монако» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Мы здорово прибавили за последние два года.
«Ювентус» уже не для кого не сюрприз. Жаль, что пропустили сегодня -
потеряли концентрацию.
Гол в наши ворота давно назревал - надо усвоить урок и прибавлять. В Лиге чемпионов нельзя терять концентрацию. В противном случае наказание неминуемо», - сказал Бонуччи.
Матч
Голы
Манджукич 33 (1:0). Алвес 45 (2:0). Мбаппе 69 (2:1).
Состав
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Бардзальи (Бенатиа, 85), Алвес, Алекс, Кьеллини, Хедира (Маркизио, 11), Пьянич, Дибала (Куадрадо, 54), Игуаин, Манджукич
Монако: Субашич, Эмерсон, Глик, Менди (Фабиньо, 54), Раджи, Сидибе, Моутинью, Бакайоко (Жермен, 78), Силва (Лемар, 70), Мбаппе, Фалькао
Предупреждения:
Бонуччи, 73; Манджукич, 90 - Фалькао, 40; Менди, 51
Судья:
Бьорн Куйперс (Голландия)
Место и дата
09 мая 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция