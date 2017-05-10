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Арсен Венгер: Я менеджер «Арсенала» и пока я им остаюсь, буду принимать все решения

Источник:  Официальный фан-клуб лондонского Арсенала в СНГ (ARSSC)Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал информацию о его возможном назначении на пост спортивного директора клуба.

«Нет. Я не знаю, что значит должность спортивного директора. Это тот, кто стоит на дороге и указывает футболистам, двигаться им направо или налево? Я никогда не понимал, что это значит.

Я менеджер «Арсенала» и пока я им остаюсь, я буду принимать все технические решения», - сказал Венгер на пресс-конференции, посвященной предстоящему матчу с «Саутгемптоном».

Матч «Саутгемптон» - «Арсенал» состоится сегодня, 10 мая и начнется в 21:45 по московскому времени.

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