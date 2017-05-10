Арсен Венгер: Я менеджер «Арсенала» и пока я им остаюсь, буду принимать все решения
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер
прокомментировал информацию о его возможном назначении на пост спортивного
директора клуба.
«Нет. Я не знаю, что значит должность спортивного директора.
Это тот, кто стоит на дороге и указывает футболистам, двигаться им направо или
налево? Я никогда не понимал, что это значит.
Я менеджер «Арсенала» и пока я им остаюсь, я буду принимать
все технические решения», - сказал Венгер на пресс-конференции, посвященной
предстоящему матчу с «Саутгемптоном».
Матч «Саутгемптон» - «Арсенал» состоится сегодня, 10 мая и
начнется в 21:45 по московскому времени.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически