Форвард сборной Дании: Нам нельзя позволить России иметь численное преимущество
Форвард сборной Дании Мортен Грин поделился ожиданиями от
предстоящего матча группового этапа чемпионата мира с командой России.
«Да, прошлогодний матч со сборной России получился довольно
тяжелым для нас. Если стоять в штрафном боксе, то сложно надеяться на хоть
какой-нибудь приличный результат.
Если я правильно помню, мы очень часто удалялись. Сборная
России здорово играет в большинстве, и нам нельзя позволить ей иметь численное
преимущество так часто, как это было в Москве», - приводит слова Грина «Р-Спорт».
Напомним, матч Россия – Дания состоится 11 мая.
Матч
Место и дата
11 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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