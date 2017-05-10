Форвард сборной Дании: Нам нельзя позволить России иметь численное преимущество

Форвард сборной Дании Мортен Грин поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа чемпионата мира с командой России.

«Да, прошлогодний матч со сборной России получился довольно тяжелым для нас. Если стоять в штрафном боксе, то сложно надеяться на хоть какой-нибудь приличный результат.

Если я правильно помню, мы очень часто удалялись. Сборная России здорово играет в большинстве, и нам нельзя позволить ей иметь численное преимущество так часто, как это было в Москве», - приводит слова Грина «Р-Спорт».

Напомним, матч Россия – Дания состоится 11 мая.