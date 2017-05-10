Дэйв Хендерсон: Пришлось объяснить команде, что нужно добавить в агрессии
Главный тренер сборной Франции Дэйв Хендерсон
прокомментировал победу над Швейцарией (4:3 Б) на групповом этапе чемпиона
мира.
«Отличная игра получилась, два периода мы во всем уступали
сопернику, у нас ничего не получалось. Так что во втором перерыве пришлось
объяснить команде, что нужно добавить в агрессии, иначе ничего не получится.
Слава богу, время было еще не потеряно, в итоге мы забили гол в большинстве, а потом отличился молодой парень Антони Реш, играющий во французской лиге», - цитирует Хендерсона «Р-Спорт».
Матч
Швейцария - Франция - 3:4 Б. (0:1, 2:0, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы:
Овитю (Перре), 2:53 (0:1 - мен.). Праплан (Лоффль, Холленштайн), 21:22 (1:1). Праплан (Холленштайн, Хаас), 23:48 (2:1). да Коста С. (Овитю), 43:02 (2:2 - бол.). Амбюль (Унтерсандер, Сутер), 53:14 (3:2). Реч (Менье), 55:41 (3:3).
Победный буллит:
да Коста С. - 3:4.
Место и дата
09 мая 21:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция