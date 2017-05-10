Дэйв Хендерсон: Пришлось объяснить команде, что нужно добавить в агрессии

Главный тренер сборной Франции Дэйв Хендерсон прокомментировал победу над Швейцарией (4:3 Б) на групповом этапе чемпиона мира.

«Отличная игра получилась, два периода мы во всем уступали сопернику, у нас ничего не получалось. Так что во втором перерыве пришлось объяснить команде, что нужно добавить в агрессии, иначе ничего не получится.

Слава богу, время было еще не потеряно, в итоге мы забили гол в большинстве, а потом отличился молодой парень Антони Реш, играющий во французской лиге», - цитирует Хендерсона «Р-Спорт».