Патрик Фишер: Неприятно проигрывать, но нужно забыть этот матч скорее

Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер прокомментировал поражение от команды Франции (3:4 Б) на групповом этапе чемпионата мира.

«Мы знали, что будет тяжело, готовились, но все равно начали игру с пропущенного в большинстве гола.

Постепенно вкатились в игру и во втором периоде уже играли лучше. К сожалению, позволили французам забить в большинстве, этот момент, игра спецбригад, и стал определяющим – у соперника они сработали лучше.

Неприятно проигрывать, но нужно забыть этот матч скорее, завтра днем уже следующая игра», -приводит слова Фишера «Р-Спорт».