Патрик Фишер: Неприятно проигрывать, но нужно забыть этот матч скорее
Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер прокомментировал поражение
от команды Франции (3:4 Б) на групповом этапе чемпионата мира.
«Мы знали, что будет тяжело, готовились, но все равно начали
игру с пропущенного в большинстве гола.
Постепенно вкатились в игру и во втором периоде уже играли лучше.
К сожалению, позволили французам забить в большинстве, этот момент, игра
спецбригад, и стал определяющим – у соперника они сработали лучше.
Неприятно проигрывать, но нужно забыть этот матч скорее, завтра днем уже следующая игра», -приводит слова Фишера «Р-Спорт».
Матч
Швейцария - Франция - 3:4 Б. (0:1, 2:0, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы:
Овитю (Перре), 2:53 (0:1 - мен.). Праплан (Лоффль, Холленштайн), 21:22 (1:1). Праплан (Холленштайн, Хаас), 23:48 (2:1). да Коста С. (Овитю), 43:02 (2:2 - бол.). Амбюль (Унтерсандер, Сутер), 53:14 (3:2). Реч (Менье), 55:41 (3:3).
Победный буллит:
да Коста С. - 3:4.
Место и дата
09 мая 21:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция