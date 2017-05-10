«Оттава» обыграла «Рейнджерс» и вышла в финал конференции
В шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли «Оттава» на
выезде обыграла «Рейнджерс» со счетом 4:2.
В составе победителей голами отметились Майк Хоффман, Марк
Стоун, Эрик Карлссон и Жан-Габриэль Пажо, а у хозяев льда шайбы забросили Мика
Зибанеджад и Крис Крайдер.
Счет в серии стал 4-2 в пользу «Оттавы», таким образом «Сенаторз»
вышли в финал Восточной конференции, где сыграют с победителем пары «Вашингтон» - «Питтсбург» (3-3 - счет в серии).
НХЛ. Кубок Стэнли
Восточная конференция
Второй раунд
Шестой матч
Матч
Рейнджерс - Оттава - 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
Голы:
Хоффман (Макартур, Карлссон), 4:27 (0:1). Стоун (Макартур, Уайдмен), 14:44 (0:2). Зибанежад (Зукарелло, Холден), 33:32 (1:2). Карлссон (Райан, Андерсон), 35:53 (1:3). Крейдер (Зибанежад, Смит), 40:53 (2:3). Пажо (Стоун), 59:53 (2:4).
Место и дата
10 мая , Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция