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«Оттава» обыграла «Рейнджерс» и вышла в финал конференции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли «Оттава» на выезде обыграла «Рейнджерс» со счетом 4:2.

В составе победителей голами отметились Майк Хоффман, Марк Стоун, Эрик Карлссон и Жан-Габриэль Пажо, а у хозяев льда шайбы забросили Мика Зибанеджад и Крис Крайдер.

Счет в серии стал 4-2 в пользу «Оттавы», таким образом «Сенаторз» вышли в финал Восточной конференции, где сыграют с победителем пары «Вашингтон» - «Питтсбург» (3-3 - счет в серии). 

НХЛ. Кубок Стэнли
Восточная конференция
Второй раунд
Шестой матч

Матч

Рейнджерс - Оттава - 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Голы:

Хоффман (Макартур, Карлссон), 4:27 (0:1). Стоун (Макартур, Уайдмен), 14:44 (0:2). Зибанежад (Зукарелло, Холден), 33:32 (1:2). Карлссон (Райан, Андерсон), 35:53 (1:3). Крейдер (Зибанежад, Смит), 40:53 (2:3). Пажо (Стоун), 59:53 (2:4).

Место и дата

10 мая , Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

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