Янне Карлссон: Сборная России – лучшая команда в мире прямо сейчас

Главный тренер сборной Дании Янне Карлссон поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой России на чемпионате мира.

«Думаю, нам надо сыграть гораздо лучше в обороне, чем мы это делали в Москве. Нужно быть внимательными все 60 минут, иначе сразу увидим результат.

Мы будем играть с, возможно, лучшей командой в мире прямо сейчас. В прошлом году мы пропустили четыре гола в большинстве, поэтому игра в неравных составах тоже очень важна. Думаю, это будет большое, большое испытание для нас», - приводит слова Карлссона «Р-Спорт».

Напомним, матч Россия – Дания состоится 11 мая.