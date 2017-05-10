Янне Карлссон: Сборная России – лучшая команда в мире прямо сейчас
Главный тренер сборной Дании Янне Карлссон поделился
ожиданиями от предстоящего матча с командой России на чемпионате мира.
«Думаю, нам надо сыграть гораздо лучше в обороне, чем
мы это делали в Москве. Нужно быть внимательными все 60 минут, иначе сразу
увидим результат.
Мы будем играть с, возможно, лучшей командой в мире прямо сейчас. В прошлом году мы пропустили четыре гола в большинстве, поэтому игра в неравных составах тоже очень важна. Думаю, это будет большое, большое испытание для нас», - приводит слова Карлссона «Р-Спорт».
Напомним, матч Россия – Дания состоится 11 мая.
Матч
Место и дата
11 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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