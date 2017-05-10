«Сан-Антонио» обыграл «Хьюстон» и повел в серии

В пятом матче серии второго раунда плей-офф НБА «Сан-Антонио» в овертайме обыграл «Хьюстон» со счетом 110:107 (32:29, 26:31, 28:25, 15:16, 9:6).

Самым результативным стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, в его активе 33 очка, 10 подборов и 10 передач, а у победителей встречи больше всего очков набрал Кавай Ленард – 22.

В серии до четырех побед «Сперс» вышли вперед – 3-2. Шестой матч противостояния состоится 12 мая в Хьюстоне.

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