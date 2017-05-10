Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск- : -Спартак-2
Футбол  Факел- : -Балтика
Футбол  Саутгемптон- : -Арсенал
Хоккей  Швейцария- : -Белоруссия
Хоккей  Финляндия- : -Словения
Футбол  Атлетико- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Сан-Антонио» обыграл «Хьюстон» и повел в серии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В пятом матче серии второго раунда плей-офф НБА «Сан-Антонио» в овертайме обыграл «Хьюстон» со счетом 110:107 (32:29, 26:31, 28:25, 15:16, 9:6).

Самым результативным стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, в его активе 33 очка, 10 подборов и 10 передач, а у победителей встречи больше всего очков набрал Кавай Ленард – 22.

В серии до четырех побед «Сперс» вышли вперед – 3-2. Шестой матч противостояния состоится 12 мая в Хьюстоне.

НБА. Плей-офф
Западная конференция
Второй раунд
Пятый матч

Матч

Сан-Антонио - Хьюстон - 110:107

Место и дата

10 мая 03:00, AT&T Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Россия победила Германию, Шарапова проиграла Бушар, а «Вашингтон» забросил 5 шайб в Питтсбурге. Главные новости утраРоссия победила Германию, Шарапова проиграла Бушар, а «Вашингтон» забросил 5 шайб в Питтсбурге. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.«Голден Стэйт» разгромил «Юту» и вышел в финал конференцииВ четвертом матче серии второго раунда плей-офф НБА «Юта» на домашней площадке уступила «Голден Стэйт» со счетом 95:121 (17:39, 35:21, 27:33, 16:28).Шакил О’Нил станет лицом двух изданий NBA 2K18 (видео)Компания 2К совместно с четырехкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) объявила дату релиза и первые подробности изданий баскетбольного симулятора NBA 2K18.«Хьюстон» разгромил «Сан Антонио» и сравнял счет в серииБаскетболисты «Хьюстона» одержали разгромную победу над «Сан Антонио» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА (125:104).«Вашингтон», разгромив «Бостон», сравнял счет в серииБаскетболисты «Вашингтона» в четвертом матче полуфинальной серии Восточной конференции НБА одолели «Бостон».«Кливленд» вышел в финал конференции, не проиграв ни одного матча «Торонто»Баскетболисты «Кливленда» в четвертом матче полуфинальной серии Восточной конференции НБА оказались сильнее «Торонто».Немцы обыграли США на ЧМ, «Тоттенхэм» уступил «Вест Хэму», а «Монако» купил себе бельгийский клуб. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра субботы.43 очка Хардена не спасли «Хьюстон» от домашнего поражения в матче с «Сан-Антонио»В третьем матче второго раунда плей-офф НБА «Хьюстон» на домашней площадке уступил «Сан-Антонио» со счетом 92:103 (21:19, 18:24, 27:29, 26:31)«Кливленд» в третий раз кряду обыграл «Торонто»В третьем матче серии второго раунда плей-офф НБА «Торонто» на домашней площадке уступил «Кливленду» со счетом 94:115 (24:28, 28:21, 25:30, 17:36)Мэйвезер объявил о желании приобрести клуб НБАИзвестный американский боксер Флойд Мэйвезер-младший сообщил о решении приобрести клуб НБА, сообщает «RT на русском». Об этом он объявил в инстаграме после встречи с президентом «Лейкерс» Мэджиком Джонсоном.НБА. Плей-офф. «Вашингтон» обыграл «Бостон», «Голден Стэйт» одолел «Юту»Все матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации на сайте «Советского спорта».Тони Паркер пропустит остаток плей-офф НБА из-за травмы ногиРазыгрывающий «Сан-Антонио Сперс» Тони Паркер из-за травмы пропустит остаток текущего сезона.«Аякс» разгромил «Лион», «Юве» «всухую» переиграл «Монако», а Кузнецов забил «Питтсбургу». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра четверга.«Сан-Антонио» обыграл «Хьюстон» и сравнял счет в серииВо втором матче серии второго раунда плей-офф НБА «Сан-Антонио» обыграл «Хьюстон» со счетом 121:96 (33:30, 32:25, 23:28, 33:13.«Кливленд» удвоил преимущество в серии, победив «Торонто»«Кливленд» удвоил преимущество в серии, победив «Торонто»Во втором матче серии второго раунда плей-офф НБА «Кливленд» на домашней площадке обыграл «Торонто» со счетом 125:103 (34:22, 28:26, 37:25, 26:36).Бывшая звезда НБА Брэндон Рой получил огнестрельное ранение, спасая детейБывший лидер клуба НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» Брэндон Рой был ранен в ногу в перестрелке, которая произошла в Лос-Анджелесе.Баскетболист «Бостона» посвятил победу в плей-офф погибшей в автокатастрофе сестреРазыгрывающий «Бостона» Айзея Томас посвятил победу во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф НБА против «Вашингтон Уизардс» своей погибшей в автокатастрофе сестре.«Голден Стэйт» обыграл «Юту» на старте серии второго раунда плей-офф НБАБаскетболисты «Голден Стэйт Уорриорз» нанесли поражение «Юте» в первом матче серии второго раунда плей-офф НБА.Победа «Локо» в Кубке России, хет-трик Роналду и разгром в мадридском дерби. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра среды.«Бостон» удвоил преимущество в серии, победив «Вашингтон»Во втором матче серии второго раунда плей-офф НБА «Бостон» на домашней площадке в овертайме переиграл «Вашингтон» со счетом 129:119 (29:42, 35:25, 20:22, 30:25, 15:5).
Футбол
Дани Алвес признан лучшим игроком матча «Ювентус» - «Монако»
Футбол
Букмекеры не видят фаворита в матче «Атлетико» - «Реал»
Футбол
Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли отправлен в отставку
Хоккей
Победный буллит Да Косты принес сборной Франции победу над Швейцарией
все новости
Хьюстон
Хьюстонкалендарьстатистика
Сан-Антонио
Сан-Антониокалендарьстатистика
НБА
НБАтаблицакалендарьстатистикатексты/новости