«Сан-Антонио» обыграл «Хьюстон» и повел в серии
В пятом матче серии второго раунда плей-офф НБА «Сан-Антонио»
в овертайме обыграл «Хьюстон» со счетом 110:107 (32:29, 26:31, 28:25, 15:16,
9:6).
Самым результативным стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, в
его активе 33 очка, 10 подборов и 10 передач, а у победителей встречи больше
всего очков набрал Кавай Ленард – 22.
В серии до четырех побед «Сперс» вышли вперед – 3-2. Шестой
матч противостояния состоится 12 мая в Хьюстоне.
НБА. Плей-офф
Западная конференция
Второй раунд
Пятый матч
Матч
Сан-Антонио - Хьюстон - 110:107
Место и дата
10 мая 03:00, AT&T Центр, Онлайн-трансляция
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