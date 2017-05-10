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В этом сезоне у «Спартака» самая надежная оборона за 12 лет

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В 27 матчах премьер-лиги «Спартак» пропустил 24 мяча. То есть в среднем за матч красно-белые пропускают 0,89 мяча.

Это лучший показатель команды за последние 12 лет. Меньше «Спартак» пропускал в 2005-м году – 0,87. С 2006-го года по розыгрыш-2015/16 красно-белые пропускали больше одного гола за матч.

Добавим, что 13 матчей из 27 в нынешнем сезоне «Спартак» сыграл «на ноль».

Однако 24 пропущенных мяча – только шестой показатель среди всех клубов. Меньше пропустили ЦСКА, «Зенит», «Краснодар», «Ростов» и «Уфа».

Золотой «Спартак». 22 интересных факта о 22-кратном чемпионе

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Михаил Борзыкин
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