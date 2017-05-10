«Спартак» взял 76% очков в матчах с клубами топ-5

В матчах клубами, занимающими места в первой пятерке, «Спартак» взял 76% очков. И это лучший показатель среди всех клубов премьер-лиги.

Напомним, что «Спартак» дважды обыграл ЦСКА и по одному разу – «Краснодар», «Терек» (еще предстоит ответная встреча) и «Зенит». В семи матчах с командами топ-5 красно-белые потерпели только одно поражение – от «Зенита» (2:4).

Для сравнения ЦСКА в таких матчах взял 42% очков, а «Зенит» – лишь 24%. У «Терека» и «Краснодара» показатели выше – по 43% очков.