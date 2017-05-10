«Спартак» может установить и повторить несколько рекордов чемпионата России

В этом сезоне «Спартак», который досрочно стал чемпионом, может повторить и установить несколько рекордов.

Во-первых, он уже повторил рекорд по количеству домашних побед (при формате из 30 туров) – 13. Столько одержали ЦСКА (сезон-2013/14) и сам «Спартак» (1994). Если красно-белые обыграют «Терек», то установят новый рекорд – 14 домашних побед за сезон.

Во-вторых, он может повторить рекорд по набранным очкам (при формате из 30 туров) – 72. Если «Спартак» выиграет три оставшихся матча, то повторит свой же рекорд по набранным очкам, установленный в 1999-м году.

Кроме того, «Спартак» стал первым чемпионом (при формате из 30 туров), кто хотя бы раз обыграл всех соперников.