Вадим Васильев: Еще в мае 2013 года мы играли во втором дивизионе, а теперь сыграли в полуфинале ЛЧ
Вице-президент «Монако» Вадим Васильев подвел итоги
выступления команды в Лиге чемпионов.
«Меня переполняет чувство гордости за этот
фантастический сезон в Лиге чемпионов. Еще в мае 2013 года мы выступали во
втором дивизионе, а теперь сыграли в полуфинале Лиги чемпионов, став первым
таким клубом.
Поздравляю всех наших игроков, тренеров и всех сотрудников клуба, которые могут гордиться собой. Хочу поблагодарить наших болельщиков, а также призываю, чтобы они заполнили домашний стадион в воскресенье во время матча чемпионата с «Лиллем», чтобы победа в национальном турнире увенчала этот исключительный для «Монако» сезон», - приводит слова Васильева ТАСС.
Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов «Монако» по сумме двух встреч (1:4) уступил «Ювентусу».
Матч
Голы
Манджукич 33 (1:0). Алвес 45 (2:0). Мбаппе 69 (2:1).
Состав
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Бардзальи (Бенатиа, 85), Алвес, Алекс, Кьеллини, Хедира (Маркизио, 11), Пьянич, Дибала (Куадрадо, 54), Игуаин, Манджукич
Монако: Субашич, Эмерсон, Глик, Менди (Фабиньо, 54), Раджи, Сидибе, Моутинью, Бакайоко (Жермен, 78), Силва (Лемар, 70), Мбаппе, Фалькао
Предупреждения:
Бонуччи, 73; Манджукич, 90 - Фалькао, 40; Менди, 51
Судья:
Бьорн Куйперс (Голландия)
Место и дата
09 мая 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция