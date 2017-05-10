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Вадим Васильев: Еще в мае 2013 года мы играли во втором дивизионе, а теперь сыграли в полуфинале ЛЧ

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев подвел итоги выступления команды в Лиге чемпионов.

«Меня переполняет чувство гордости за этот фантастический сезон в Лиге чемпионов. Еще в мае 2013 года мы выступали во втором дивизионе, а теперь сыграли в полуфинале Лиги чемпионов, став первым таким клубом.

 Поздравляю всех наших игроков, тренеров и всех сотрудников клуба, которые могут гордиться собой. Хочу поблагодарить наших болельщиков, а также призываю, чтобы они заполнили домашний стадион в воскресенье во время матча чемпионата с «Лиллем», чтобы победа в национальном турнире увенчала этот исключительный для «Монако» сезон», - приводит слова Васильева ТАСС.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов «Монако» по сумме двух встреч (1:4) уступил «Ювентусу». 

Матч

Ювентус - Монако - 2:1 (2:0)

Голы

Манджукич 33 (1:0). Алвес 45 (2:0). Мбаппе 69 (2:1).

Состав

Ювентус: Буффон, Бонуччи, Бардзальи (Бенатиа, 85), Алвес, Алекс, Кьеллини, Хедира (Маркизио, 11), Пьянич, Дибала (Куадрадо, 54), Игуаин, Манджукич

Монако: Субашич, Эмерсон, Глик, Менди (Фабиньо, 54), Раджи, Сидибе, Моутинью, Бакайоко (Жермен, 78), Силва (Лемар, 70), Мбаппе, Фалькао

Предупреждения:

Бонуччи, 73; Манджукич, 90 - Фалькао, 40; Менди, 51

Судья:

Бьорн Куйперс (Голландия)

Место и дата

09 мая 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция

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