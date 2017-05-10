Вадим Васильев: Еще в мае 2013 года мы играли во втором дивизионе, а теперь сыграли в полуфинале ЛЧ

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев подвел итоги выступления команды в Лиге чемпионов.

«Меня переполняет чувство гордости за этот фантастический сезон в Лиге чемпионов. Еще в мае 2013 года мы выступали во втором дивизионе, а теперь сыграли в полуфинале Лиги чемпионов, став первым таким клубом.

Поздравляю всех наших игроков, тренеров и всех сотрудников клуба, которые могут гордиться собой. Хочу поблагодарить наших болельщиков, а также призываю, чтобы они заполнили домашний стадион в воскресенье во время матча чемпионата с «Лиллем», чтобы победа в национальном турнире увенчала этот исключительный для «Монако» сезон», - приводит слова Васильева ТАСС.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов «Монако» по сумме двух встреч (1:4) уступил «Ювентусу».