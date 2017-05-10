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«Ювентус» в финале ЛЧ, отставка тренера «Интера» и забавный конкурс от Промеса. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.

 В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Ювентус» вновь обыграл «Монако» и по сумме двух встреч вышел в финал турнира.

Послематчевые комментарии: Массимилиано Аллегри; Леонарду Жардим; Радамель Фалькао; Джанлуиджи Буффон; Килиан Мбаппе.

Лучшим игроком матча был признал Дани Алвес, а форвард монегасков Килиан Мбаппе стал самым молодым автором гола в истории полуфиналов ЛЧ.

Главный тренер «Интера» Стефан Пиоли и его тренерский штаб отправлены в отставку. 

«Бетис» также уволил своего главного тренера Виктора Санчеса.

На чемпионате мира по хоккею сборная Франции в серии буллитов победила команду Швейцарии, Словакия по буллитам уступила Дании, Норвегия переиграла Словению, Латвия обыграла Италию.

«Оттава» на выезде обыграла «Рейнджерс» и вышла в полуфинал Кубка Стэнли, где сыграет с победителем пары «Вашингтон» - «Питтсбург».

«Сан-Антонио» в плей-офф НБА обыграл «Хьюстон» и повел в серии. 

Нападающий СКА Илья Ковальчук провел переговоры с «Нью-Джерси».

В интернете выложили фотографии новой формы мадридского «Реала».

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина проиграли во втором круге турнира в Мадриде в парном разряде.

Видео дня: Квинси Промес устроил танцевальный конкурс в инстаграме

Цитата дня: «Еще в 2013-м мы играли во втором дивизионе, а теперь - в полуфинале ЛЧ», - Вадим Васильев, вице-президент «Монако».

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