«Рейнджерс» и «Баффало» станут участниками юбилейной Зимней классики НХЛ
Национальная хоккейная лига назвала команды, которые откроют 2018 год традиционным матчем на открытом льду.
1 января в рамках юбилейной, десятой по счету «Зимней классики» сразятся «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Баффало».
2018 @Bridgestone NHL Winter Classic.@NYRangers vs. @BuffaloSabres.— NHL (@NHL) 10 мая 2017 г.
New Year’s Day.#WinterClassic pic.twitter.com/1AJcRlTa0g
10-я «Зимняя классика» пройдет на стадионе «Сити-филд» в Нью-Йорке, который вмещает более 45 тысяч зрителей. Это домашняя арена бейсбольной команды «Нью-Йорк Метс».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически