«Рейнджерс» и «Баффало» станут участниками юбилейной Зимней классики НХЛ

Андре Бураковски: Все приходит с уверенностью, в плей-офф у меня было очень много шансов

Форвард «Вашингтона» Андре Бураковски прокомментировал шестой матч серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (5:2), в котором он сделал дубль.