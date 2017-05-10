Конте готов продлить контракт с «Челси» на своих условиях
Главный тренер «Челси» Антонио Конте готов подписать новый контракт с клубом, если ему будет разрешено выбрать себе ассистента.
Стив Холланд, который занимает этот пост в данный момент, будущим летом перейдет на работу в сборную Англии. Пока не сообщается, кого именно Конте рассматривает в качестве своего потенциального помощника.
По условиям нового контракта «Челси» готов существенно повысить зарплату главному тренеру.
Ранее сообщалось, что в услугах Антонио Конте заинтересован миланский «Интер».
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