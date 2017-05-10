Мартина Навратилова: Игрокам пора оставить в покое Шарапову, она отбыла свою дисквалификацию

Экс-первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась в поддержку российской теннисистки Марии Шараповой.

«Я думаю, игрокам пора оставить в покое Шарапову. Она допустила огромную ошибку, понесла серьезное наказание, уже отбыла свою дисквалификацию. Теперь давайте просто играть в теннис», - написала Навратилова в своем твиттере.

I think it's time for the players to lay off Maria. She made a huge mistake, paid dearly for it, "done the time" and now let's play ball — Martina Navratilova (@Martina) 9 мая 2017 г.

Мартина Навратилова выиграла 18 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

Напомним, Мария Шарапова, вернувшаяся в WTA-тур после 15-месячной дисквалификации за применение мельдония, во втором круге турнира в Мадриде уступила канадке Эжени Бушар. Ранее Бушар (как и ряд других спортсменок) заявляла о том, что игрокам, попавшимся на применении запрещенных препаратов, не место в большим спорте.

