Мартина Навратилова: Игрокам пора оставить в покое Шарапову, она отбыла свою дисквалификацию

Экс-первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась в поддержку российской теннисистки Марии Шараповой.

«Я думаю, игрокам пора оставить в покое Шарапову. Она допустила огромную ошибку, понесла серьезное наказание, уже отбыла свою дисквалификацию. Теперь давайте просто играть в теннис», - написала Навратилова в своем твиттере.

I think it's time for the players to lay off Maria. She made a huge mistake, paid dearly for it, "done the time" and now let's play ball