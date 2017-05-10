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Томас Тухель: Не буду комментировать слухи о своем уходе из «Боруссии»

Источник:  Fox Sports on MSNКомментарии

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель отказался обсуждать с журналистами свое будущее в команде.

- Эти слухи появились после интервью исполнительного директора «Боруссии» Ватцке. Но я не стану комментировать информацию о своем возможном уходе из «Боруссии», так как должен сконцентрироваться на нынешних задачах команды. Впереди у нас еще два матча в бундеслиге и финал Кубка Германии. Мы ходим добиться своих целей, - заявил Тухель.

Ранее сообщалось о том, что авторитарные методы работы Томаса Тухеля не встречают понимания как со стороны руководства клуба, так и у ряда футболистов.

В финальном матче Кубка Германии-2016/17 «Боруссия» сыграет с франкфуртским «Айнтрахтом». Команда занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Германии.

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