Генменеджер «Нью-Джерси»: Ковальчук хочет вернуться в НХЛ

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Девилз» Рэй Шеро не исключил возвращения в команду российского форварда Ильи Ковальчука.

- Ковальчук хочет вернуться в НХЛ. В этой ситуации мы оставляем все возможности открытыми, - цитирует Шеро официальный сайт НХЛ.

Если бы Ковальчук возвращался в НХЛ после наступления 35-летия, то стал бы неограниченно свободным агентом. Отметим, что нападающий может подписать контракт с «Девилз» только после 1 июля.

Последние четыре сезона 34-летний форвард провел в КХЛ в составе питерского СКА. В 60 матчах прошедшего сезона он забросил 32 шайбы и сделал 46 результативных передач.

Первый номер драфта 2001 года провел в НХЛ 816 матчей, в которых забил 417 голов и сделал 399 передач.