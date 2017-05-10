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Владимир Тарасенко: Чувствую себя неважно, так как «Сент-Луис» проиграл, а с травмами играют многие

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко рассказал о состоянии своего здоровья и ближайших планах.

- Говорить не о чем. Сейчас межсезонье, так что у всех есть травмы. У нас есть время, чтобы выздороветь и подготовиться к следующему сезону.

Многие играют с травмами. Я видел, как многие ребята выходили на лед с переломами и прочими подобными вещами. Это я имел в виду, когда говорил, что мы близки друг к другу. Мы все - одна семья, и нельзя просто сказать, что ты плохо себя чувствуешь и отказаться играть. Надо помогать команде и не думать о себе. Интересы команды превыше всего, - заявил Тарасенко.

В минувшее воскресенье «Сент-Луис» завершил выступление в плей-офф, во втором раунде со счетом 2-4 уступив «Нэшвиллу». В 11 матчах плей-офф Тарасенко набрал 6 (3+3) очков. 

Накануне тренер сборной России Олег Знарок заявил о том, что команда созвонилась с агентом нападающего, который сообщил, что Владимиру потребуется операция, из-за чего он не сыграет на чемпионате мира.



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