Тайсон Фьюри: Мой поединок с Джошуа состоится в апреле 2018 года, хотя я готов драться с ним и в октябре

Экс-чемпион мира в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри снова бросил вызов соотечественнику Энтони Джошуа.

- Эдди Хирн уже забронировал стадион «Уэмбли» на следующий апрель. Нет другого места, другой арены, где наш бой мог бы еще пройти. Я подрался бы с Джошуа и в октябре, но считаю, что Кличко воспользуется правом на реванш, - заявил Фьюри.

Напомним, Энтони Джошуа в данный момент владеет чемпионскими поясами по версиям WBA и IBF. В прошедшем месяце он нокаутировал Владимира Кличко в 11-м раунде.

Тайсон Фьюри не выходил на ринг с осени 2015 года, когда он победил Кличко-младшего по очкам в Дюссельдорфе.

