Бастиан Швайнштайгер: У MLS большой потенциал, но пока игроки в простых ситуациях не видят партнеров

Бывший капитан сборной Германии Бастиан Швайнштайгер поделился своими впечатлениями от лиги MLS, где он сейчас выступает.

- Конечно, MLS – это не бундеслига и не АПЛ. Огорчает, когда в раздевалке обсуждается установка на матч, а на поле все делается совершенно иначе. Не понимаю, как игроки в простой ситуации не видят партнеров или могут потерять мяч.

Но я никого не осуждаю. Важно адаптироваться к лиге и справиться с этими ситуациями. Да, если сравнивать с «Баварией» или сборной Германии, то разница велика. Но у MLS есть потенциал, большой потенциал. Если бы это было не так, люди не ехали бы играть в Америку, - заявил Швайнштайгер.

Напомним, по ходу текущего сезона Бастиан Швайнштайгер покинул «Манчестер Юнайтед» и подписал контракт с клубом MLS «Чикаго Файр».

