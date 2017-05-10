Эрик Карлссон: Серия с «Рейнджерс» получилась очень тяжелой, они хорошо играли

Капитан «Оттавы» Эрик Карлссон прокомментировал победу своей команды над «Рейнджерс» в серии второго раунда плей-офф НХЛ.

- Серия была очень тяжелой. Нам приходилось биться в каждом матче. Третью и четвертую игру мы провалили.

Но в плей-офф легко не бывает, они хорошо играли, надо отдать им должное. Так что мы немного насладимся победой и снова начнем работать, - заявил Карлссон.

Напомним, минувшей ночью «Сенаторы» выиграли у «Рейнджерс» шестой матч серии и вышли в финал Восточной конференции. Там им предстоит встреча с победителем противостояния «Питтсбург» - «Вашингтон» (текущий счет: 3-3).