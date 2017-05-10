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Эрик Карлссон: Серия с «Рейнджерс» получилась очень тяжелой, они хорошо играли

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Капитан «Оттавы» Эрик Карлссон прокомментировал победу своей команды над «Рейнджерс» в серии второго раунда плей-офф НХЛ.

- Серия была очень тяжелой. Нам приходилось биться в каждом матче. Третью и четвертую игру мы провалили.

Но в плей-офф легко не бывает, они хорошо играли, надо отдать им должное. Так что мы немного насладимся победой и снова начнем работать, - заявил Карлссон.

Напомним, минувшей ночью «Сенаторы» выиграли у «Рейнджерс» шестой матч серии и вышли в финал Восточной конференции. Там им предстоит встреча с победителем противостояния «Питтсбург» - «Вашингтон» (текущий счет: 3-3).

Матч

Рейнджерс - Оттава - 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

Голы:

Хоффман (Макартур, Карлссон), 4:27 (0:1). Стоун (Макартур, Уайдмен), 14:44 (0:2). Зибанежад (Зукарелло, Холден), 33:32 (1:2). Карлссон (Райан, Андерсон), 35:53 (1:3). Крейдер (Зибанежад, Смит), 40:53 (2:3). Пажо (Стоун), 59:53 (2:4 - п.в.).

Место и дата

10 мая 02:30, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция


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