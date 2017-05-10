Владимир Газзаев может снова возглавить «Актобе»

читайте также

Наставник «Кайрата»: Аршавин – футболист плохого уровня? Он очень хорошо вошел в игру Главный тренер «Кайрата» Кахабер Цхададзе после выездной ничьи в матче чемпионата Казахстана с «Астаной» (1:1) сообщил, что остался доволен игрой своего подопечного - российского нападающего Андрея Аршавина.

«Астана» и «Кайрат» сыграли вничью, Аршавин вышел на замену на 67-й минуте Матч десятого тура чемпионата Казахстана между «Астаной» и «Кайратом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

Красножана или Газзаева ждут в «Кайрате»? Аршавин сидит на скамейке В чемпионате Казахстана по футболу сыгран 9 тур. Чем живет сегодня премьер-лига, выясняет корреспондент «Советского спорта».

Очередная драма «Кайрата» вновь обернулась потерей очков Обзор матчей 8-го тура чемпионата Казахстана по футболу.

«Астана» выходит в лидеры чемпионата Казахстана В чемпионате Казахстана по футболу прошли матчи 7 тура. Чем сегодня живет премьер-лига Казахстана – в отчете нашего корреспондента.

«Кайрат» Аршавина разгромил «Ордабасы» и поднялся на третье место в чемпионате Казахстана В матче седьмого тура чемпионата Казахстана «Кайрат» на своем поле разгромил команду «Ордабасы» со счетом 3:0.

Топ-11 футболистов Казахстана для РФПЛ Российские клубы ищут усиления где угодно-в Бразилии, на Балканах, в Африке, не замечая, что стоящих футболистов, способных усилить команду.

Сергей Павлов возглавил «Атырау» Российский специалист Сергей Павлов назначен главным тренером «Атырау», сообщается на официальном сайте казахстанского клуба.

Сергей Павлов может возглавить казахстанский «Атырау» Российский специалист Сергей Павлов может стать главным тренером «Атырау», сообщает Sports.kz.

«Кайрат» прервал серию неудач и рвется вверх Отчеты по матчам 5-го тура чемпионата Казахстана по футболу.

«Кайрат» в четвертый раз подряд не выиграл. Обзор матчей чемпионата Казахстана «Советский спорт» рассказывает о двух перенесенных матчах 18 тура казахстанской премьер-лиги.

Кресло под Цхададзе зашаталось. Итоги 4-го тура премьер-лиги Казахстана После паузы в чемпионате, связанной с официальными матчами национальных сборных, возобновился главный футбольный турнир Казахстана.

«Кайрат» сыграл вничью с «Кайсаром» в чемпионате Казахстана, Аршавин сыграл первый тайм Матч четвертого тура чемпионата Казахстана между «Кайратом» и «Кайсаром» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

Генрих Мхитарян: Я не могу всегда вести команду за собой Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян поделился впечатлениями после матча со сборной Казахстана в квалификации ЧМ-2018. Напомним, что его команда победила со счетом 2:0.

Пас от Джа-Джа, выскочка в лидерах и час Аршавина: обзор тура в Казахстане «Советский спорт» представляет обзор третьего тура чемпионат Казахстана по футболу.

«Кайрат» обьявил о переходе бывшего форварда «Амкара» Анене (фото) Бывший нападающий «Амкара» Чума Анене перешел в «Кайрат», сообщается на официальном сайте клуба из Казахстана.

Экс-зенитовец, который потопил Петербург и круто помог «Спартаку» с ЦСКА Роланд Гиголаев ждал шансов у Адвоката и Спаллетти, уже играл за две команды из Петербурга и после гола «Зениту» стал лучшим в «Амкаре».

«Кайрат» обыграл «Актобе» в первом матче сезона, Аршавин отыграл тайм «Кайрат» в первом туре чемпионата Казахстана обыграл «Актобе со счетом 1:0.

«Кайрат» интересуется нападающим «Анжи» Боли Нападающий «Анжи» Янник Боли попал в сферу интересов алматинского «Кайрата», сообщает KazFootball.kz.