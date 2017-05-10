Владимир Газзаев может снова возглавить «Актобе»
Владимир Газзаев может стать главным тренером команды «Актобе», выступающей в высшем дивизионе чемпионата Казахстана.
36-летний российский специалист уже работал с клубом из Актюбинска в 2014–2015 годах. При нем «Актобе» стал серебряным призером чемпионата Казахстана и финалистом Кубка страны.
После 9 туров «Актобе» занимает в текущем национальном первенстве 11-е место.
Накануне был отправлен в отставку прежний наставник «Актобе» Игорь Рахаев.
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