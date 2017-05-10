Путин подписал указ о введении усиленных мер безопасности во время Кубка конфедераций и ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении усиленных мер безопасности во время проведения в Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Ввести на территориях субъектов РФ, в пределах которых расположены объекты инфраструктуры, предназначенные для проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года, а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности при проведении Кубка конфедераций с 1 июня по 12 июля 2017 года и чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля 2018 года», — цитируется текст указа на официальном сайте правовой информации.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в четырех российских городах с 17 июня по 2 июля.



