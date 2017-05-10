«Лужники» будут сданы в эксплуатацию в ближайшее время

Большая спортивная арена «Лужники» будет сдана в эксплуатацию после реконструкции в ближайшее время, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Все строительные работы на стадионе завершены. Сейчас мы обживаем новое здание, осталось завезти мебель и аппаратуру», – приводит слова Хуснуллина официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

По словам Хуснуллина, восемь из девяти уровней инженерных систем уже удачно прошли тестирование.

«Также было проведено тестирование медиакровли, оно прошло на «отлично», – добавил заммэра.

Глава Стройкомплекса добавил, что сейчас активно идут работы по благоустройству прилегающей территории, их планируется завершить в ближайшие две недели.

«Мы уже сдали благоустроенную набережную, ввели в эксплуатацию несколько павильонов входных групп и здание медиацентра. Активно ведется высадка деревьев и кустарников на территории комплекса, площадь которой составляет более 200 га. Я уверен, что этот комплекс станет одним из лучших спортивных кластеров в Москве и во всей России», – отметил Хуснуллин.

Напомним, в результате реконструкции вместимость арены увеличилась до 81 тысячи зрителей. «Лужники» примут матч открытия и финал чемпионата мира.