Крупный теннисный центр появится в «Лужниках»

Строительство крупного теннисного центра на территории спортивного комплекса «Лужники» начнется во второй половине этого года, заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

«Уже утверждена концепция, ведется проектирование. Это будет объект мирового уровня. Объект будет строиться за счет средств АО «Лужники», – приводит слова Хуснуллина официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

По его словам, в состав теннисного центра войдет 20 крытых кортов и порядка 20 открытых.

Ранее Хуснуллин заявил, что на территории «Лужников» также возведут центр художественной гимнастики за счет средств инвестора, крупный центр водных видов спорта и ледовый дворец.

«Всего на территории «Лужников», помимо реконструкции Большой спортивной арены, к чемпионату мира по футболу 2018 года планируется построить 24 объекта, в том числе медиацентр, тренировочные поля, специальные входные группы и павильоны досмотра», – пояснил заммэра.

Он отметил, что «Лужники» станут первым в столице спортивным парком, основной функцией которого будет активный отдых москвичей и гостей города.

«На территории комплекса смогут заниматься спортом порядка четыре миллиона человек в год», – заключил Хуснуллин.