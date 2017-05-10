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Президент WBC: В бою с Альваресом Чавес просто отсутствовал на ринге

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Президент WBC Маурисио Сулейман разочарован поединком Сауль Альварес - Хулио Сезар Чавес.

- Очень жаль, что произошло именно то, что произошло. У всех нас были большие надежды на то, что мы увидим эпический бой. Для того чтобы был бой, необходимо иметь двух бойцов, которые сражаются. Но дрался только Альварес, потому что Чавес не был на ринге ни мысленно, ни физически. Бокс остался в проигрыше.

У Чавеса всегда были проблемы со сгонкой веса. Теперь он его сделал, но заплатил за это слишком высокую цену. Теперь Альварес встретится с Головкиным, и это будет большой вызов, - заявил Сулейман.

Напомним, Сауль Альварес на прошлой неделе победил Чавеса-младшего единогласным решением судей.

Поединок Канело с чемпионом мира в среднем весе по трем версиям Геннадием Головкиным состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

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