Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  СКА-Хабаровск- : -Спартак-2
Футбол  Факел- : -Балтика
Футбол  Саутгемптон- : -Арсенал
Хоккей  Швейцария- : -Белоруссия
Хоккей  Финляндия- : -Словения
Футбол  Атлетико- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тодд Маклеллан: Опыт седьмых матчей нельзя приобрести, слушая рассказы о них

Источник:  NHLКомментарии

Главный тренер «Эдмонтона» Тодд Маклеллан рассказал, чего ждет от своей команды в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Анахаймом».

«Мы сами творим свою историю. Незачем кивать на других. У нас нет такого опыта. Команда в последний раз играла в плей-офф 11 лет назад.

Опыт нужен в определенных моментах. Он есть у Милана (Лучича). Он может им воспользоваться, сказать, что уже это проходил. Но никто из нас не должен говорить другим, что знает все, и поэтому все должны его слушать. Мы считаем, что это еще один шанс для нас сделать шаг вперед в нашем развитии, приобрести опыт как для команды, так и для отдельных игроков. Важна ситуация, атмосфера внутри раздевалки. А этот опыт нельзя приобрести, слушая рассказы о седьмых играх.

Мы уже играли матч без права на ошибку и выдержали экзамен. Но это не гарантирует нам успех в седьмом матче. Завтра будет новая игра, все начинается сначала, мы играем на выезде, где наша команда уже играла шесть раз в этом сезоне. Мы там уже побеждали, и это придает нам уверенности», – приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.

Напомним, матч «Анахайм» – «Эдмонтон» пройдет в ночь на четверг. Начало – 05:00 (мск).

Матч

Анахайм - Эдмонтон

Место и дата

11 мая 05:00, Хонда Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Эрик Карлссон: Серия с «Рейнджерс» получилась очень тяжелой, они хорошо игралиКапитан «Оттавы» Эрик Карлссон прокомментировал победу своей команды над «Рейнджерс» в серии второго раунда плей-офф НХЛ.Владимир Тарасенко: Чувствую себя неважно, так как «Сент-Луис» проиграл, а с травмами играют многиеНападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко рассказал о состоянии своего здоровья и ближайших планах.Генменеджер «Нью-Джерси»: Ковальчук хочет вернуться в НХЛГенеральный менеджер «Нью-Джерси Девилз» Рэй Шеро не исключил возвращения в команду российского форварда Ильи Ковальчука.«Рейнджерс» и «Баффало» станут участниками юбилейной Зимней классики НХЛНациональная хоккейная лига назвала команды, которые откроют 2018 год традиционным матчем на открытом льду.«Ювентус» в финале ЛЧ, отставка тренера «Интера» и забавный конкурс от Промеса. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.«Оттава» обыграла «Рейнджерс» и вышла в финал конференцииВ шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли «Оттава» на выезде обыграла «Рейнджерс» со счетом 4:2.Берем Капризова на ЧМ, а не Овечкина? Лысенков и Пономаренко – о словах БыковаБерем Капризова на ЧМ, а не Овечкина? Лысенков и Пономаренко – о словах БыковаОбозреватели «Советского спорта» Павел Лысенков и Дмитрий Пономаренко обсуждают матч «Вашингтон» - «Питтсбург».Ковальчук провел переговоры с «Нью-Джерси»Нападающий СКА Илья Ковальчук провел переговоры с президентом «Нью-Джерси» Рэйем Шеро, сообщает Associated Press.Вячеслав Быков: «Вегас» - выбор Шипачева, который нужно уважатьБывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказал мнение о подписании нападающим Вадимом Шипачевым двухлетнего контракта с «Вегасом».Букмекеры считают «Рейнджерс» фаворитом шестого матча серии с «Оттавой»Букмекерские конторы выставили котировки на шестой матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Оттаву».Евгений Малкин: Мы играем серо, невзрачно. Это не наш хоккей!Евгений Малкин: Мы играем серо, невзрачно. Это не наш хоккей!Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге взял интервью у форварда «Пингвинз» Евгения Малкина.Андре Бураковски: Все приходит с уверенностью, в плей-офф у меня было очень много шансовФорвард «Вашингтона» Андре Бураковски прокомментировал шестой матч серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (5:2), в котором он сделал дубль.Майк Салливан: Очень обидно, когда можешь выиграть серию дома, а игра не получаетсяГлавный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан подвел итоги шестого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (2:5).Барри Троц: Теперь «Вашингтон» получает удовольствие от игрыГлавный тренер «Вашингтона» Барри Троц рассказал о том, что позволило команде сравнять счет серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (3-3).Никлас Бэкстрем: Сейчас нас устраивает положение дел в серии с «Питтсбургом»Форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем подвел итоги шестого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (5:2).Марк-Андре Флери: Для «Питтсбурга» ничего не изменилось, нам по-прежнему надо выиграть один матчГолкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флери подвел итоги шестого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (2:5).Сидни Кросби: Нельзя рассчитывать на победу при такой игреКапитан «Питтсбурга» Сидни Кросби оценил игру команды в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (2:5).Ти Джей Оши: У «Вашингтона» есть все ключи к успехуФорвард «Вашингтона» Ти Джей Оши прокомментировал шестой матч серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (5:2).Россия победила Германию, Шарапова проиграла Бушар, а «Вашингтон» забросил 5 шайб в Питтсбурге. Главные новости утраРоссия победила Германию, Шарапова проиграла Бушар, а «Вашингтон» забросил 5 шайб в Питтсбурге. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.Малкин стал лучшим российским снайпером в истории Кубка СтэнлиРоссийский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в шестом матче противостояния с «Вашингтоном» (2:5) забросил свою 53 шайбу в плей-офф НХЛ и поднялся на первое место по этому показателю среди россиян.
Футбол
Бастиан Швайнштайгер: У MLS большой потенциал, но пока игроки в простых ситуациях не видят партнеров
Бокс
Тайсон Фьюри: Мой поединок с Джошуа состоится в апреле 2018 года, хотя я готов драться с ним и в октябре
Хоккей
Владимир Тарасенко: Чувствую себя неважно, так как «Сент-Луис» проиграл, а с травмами играют многие
Хоккей
Генменеджер «Нью-Джерси»: Ковальчук хочет вернуться в НХЛ
все новости
Эдмонтон
Эдмонтонкалендарьстатистика
Анахайм
Анахаймкалендарьстатистика
Тодд Маклеллан
Тодд Маклелланвсе новости
Милан Лучич
Милан Лучичвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости