Тодд Маклеллан: Опыт седьмых матчей нельзя приобрести, слушая рассказы о них
Главный тренер «Эдмонтона»
Тодд Маклеллан рассказал, чего ждет от своей команды в седьмом матче серии
второго раунда плей-офф НХЛ с «Анахаймом».
«Мы сами творим свою историю. Незачем кивать на других. У нас нет такого опыта. Команда в последний раз играла в плей-офф 11 лет назад.
Опыт нужен в определенных моментах. Он есть у Милана (Лучича). Он может им воспользоваться, сказать, что уже это проходил. Но никто из нас не должен говорить другим, что знает все, и поэтому все должны его слушать. Мы считаем, что это еще один шанс для нас сделать шаг вперед в нашем развитии, приобрести опыт как для команды, так и для отдельных игроков. Важна ситуация, атмосфера внутри раздевалки. А этот опыт нельзя приобрести, слушая рассказы о седьмых играх.
Мы уже играли матч без права на ошибку и выдержали экзамен. Но это не гарантирует нам успех в седьмом матче. Завтра будет новая игра, все начинается сначала, мы играем на выезде, где наша команда уже играла шесть раз в этом сезоне. Мы там уже побеждали, и это придает нам уверенности», – приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.
Напомним, матч «Анахайм» – «Эдмонтон» пройдет в ночь на четверг. Начало – 05:00 (мск).
Матч
Место и дата
11 мая 05:00, Хонда Центр, Онлайн-трансляция