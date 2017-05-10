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Вячеслав Буцаев: Россия намного превосходила Германию в классе

Источник:  Газета.RuКомментарии

Олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев высказался об игре сборной России в матче чемпионата мира с Германией (6:3) в Кельне.

«Прежде всего стоит отметить, что мы увидели уверенную игру нашей команды, – приводит «Газета.Ru» слова Буцаева. – Сборная России играла уверенно, держала шайбу, как всегда сильно и результативно сыграла в большинстве, поэтому уже в первом периоде, когда наша команда сумела забить три гола, вопрос о победителе был снят.

А дальнейшую игру россияне проводили на классе. Было видно, что наши хоккеисты намного превосходят соперника и в классе, и в организации игры, и во всех остальных компонентах. Наверное, только в третьем периоде, скажем так, потеряли концентрацию, за что и были наказаны».

Напомним, сборная России одержала три победы в трех матчах и занимает второе место в группе A, отставая на одно очко от Латвии.

В четверг Россия сыграет с Данией. Начало матча – 17:15 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Россия - Дания

Место и дата

11 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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