Мартин Бродо покинул пост тренера вратарей «Сент-Луиса»
Знаменитый голкипер Мартин Бродо больше не будет работать тренером вратарей «Сент-Луиса».
Бродо, который остается помощником генерального менеджера клуба, будет руководить поиском нового тренера голкиперов.
Напомним, во втором раунде плей-офф НХЛ «Сент-Луис» со счетом 2-4 уступил «Нэшвиллу».
Мартин Бродо - двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады (2002, 2010) и четырехкратный обладатель приза «Везина Трофи» (лучший вратарь НХЛ по итогам регулярного чемпионата).
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