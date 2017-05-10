Вячеслав Буцаев: Кучеров, Василевский и Проворов уже сейчас являются ключевыми звездами своих команд НХЛ

Олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев высказался о составе сборной России на чемпионате мира в Кельне.

«Нужно смотреть не только на ближайшие Олимпийские игры, но и на дальнейшую перспективу нашей сборной, поэтому в сегодняшнем составе нашей сборной находятся пять энхаэловцев, – приводит «Газета.Ru» слова Буцаева. – Какие позиции требуется усилить и кто нужен на данный момент, будут решать только тренеры.

Посмотрите на наших дебютантов на чемпионате мира – Никиту Кучерова, Андрея Василевского, Ивана Проворова. Все они молодые ребята, которые, можно сказать, только начинают свой путь в сборной России. И уже в этом возрасте они являются ключевыми звездами своих команд в НХЛ.

Тот же Панарин играет, по-моему, только на третьем чемпионате мира. Думаю, стратегия тренеров учитывает, что после Олимпиады сборной России выступать и дальше».

Напомним, после трех туров у России восемь очков, и она занимает второе место в группе A, отставая на одно очко от Латвии.

В четверг Россия сыграет с Данией. Начало – 17:15 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча