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Вячеслав Буцаев: Кучеров, Василевский и Проворов уже сейчас являются ключевыми звездами своих команд НХЛ

Источник:  Газета.RuКомментарии

Олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев высказался о составе сборной России на чемпионате мира в Кельне.

«Нужно смотреть не только на ближайшие Олимпийские игры, но и на дальнейшую перспективу нашей сборной, поэтому в сегодняшнем составе нашей сборной находятся пять энхаэловцев, – приводит «Газета.Ru» слова Буцаева. – Какие позиции требуется усилить и кто нужен на данный момент, будут решать только тренеры.

Посмотрите на наших дебютантов на чемпионате мира – Никиту Кучерова, Андрея Василевского, Ивана Проворова. Все они молодые ребята, которые, можно сказать, только начинают свой путь в сборной России. И уже в этом возрасте они являются ключевыми звездами своих команд в НХЛ.

Тот же Панарин играет, по-моему, только на третьем чемпионате мира. Думаю, стратегия тренеров учитывает, что после Олимпиады сборной России выступать и дальше».

Напомним, после трех туров у России восемь очков, и она занимает второе место в группе A, отставая на одно очко от Латвии.

В четверг Россия сыграет с Данией. Начало – 17:15 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Россия - Дания

Место и дата

11 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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