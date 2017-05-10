Вячеслав Буцаев: Кучеров, Василевский и Проворов уже сейчас являются ключевыми звездами своих команд НХЛ
Олимпийский чемпион
Вячеслав Буцаев высказался о составе сборной России на чемпионате мира в
Кельне.
«Нужно смотреть не только на ближайшие Олимпийские игры, но и на дальнейшую перспективу нашей сборной, поэтому в сегодняшнем составе нашей сборной находятся пять энхаэловцев, – приводит «Газета.Ru» слова Буцаева. – Какие позиции требуется усилить и кто нужен на данный момент, будут решать только тренеры.
Посмотрите на наших дебютантов на чемпионате мира – Никиту Кучерова, Андрея Василевского, Ивана Проворова. Все они молодые ребята, которые, можно сказать, только начинают свой путь в сборной России. И уже в этом возрасте они являются ключевыми звездами своих команд в НХЛ.
Тот же Панарин играет, по-моему, только на третьем чемпионате мира. Думаю, стратегия тренеров учитывает, что после Олимпиады сборной России выступать и дальше».
Напомним, после трех туров у России восемь очков, и она занимает второе место в группе A, отставая на одно очко от Латвии.
В четверг Россия сыграет с Данией. Начало – 17:15 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
11 мая 17:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция